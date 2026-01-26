غوتيريش يطالب بإصلاح مجلس الأمن في وجه "انتهاكات غير مسبوقة"

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين بإصلاح مجلس الأمن، مؤكدا أن على المجلس أن يقود جهودا لإعادة ترسيخ سيادة القانون على الصعيد العالمي.

وقال غوتيريش إن على جميع الدول احترام محكمة العدل الدولية وتنفيذ قراراتها الملزمة تنفيذا كاملا دون انتقائية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تشهد دولا تنتهك سيادة القانون بلا محاسبة، وذلك يشمل الاستخدام غير القانوني للقوة واستهداف البنى التحتية المدنية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات واسعة النطاق.

وأكد أنه يجري تطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي.

ولفت إلى أن هناك تغييرات غير دستورية في الحكم تقوض الشرعية والاستقرار، منددا بحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، واصفا ذلك بأنه انتهاك غير مقبول.

انتهاكات غير مسبوقة

وقال إن هذه الانتهاكات تضع سوابق خطيرة وتشجع دولا أخرى على فعل ما تشاء بدل الالتزام بالقانون الدولي.

وشدد على أن مجلس الأمن يجب أن يقود جهودا لإعادة ترسيخ سيادة القانون على الصعيد العالمي.

وأكد أن السلام المستدام يجب أن يكون مرتكزا على القانون الدولي ويعالج جذور النزاعات لا أعراضها فقط.

واعتبر أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ قرارات ملزمة قانونيا لجميع الدول في قضايا السلم والأمن.

كما صرح بأن الفقر والجوع وعدم المساواة والفساد والظلم تغذي الاضطرابات والعنف عبر الدول والمناطق، مشددا على أنه لا تنمية مستدامة ولا سلام دائما من دون احترام سيادة القانون وحقوق جميع الناس.

وندد بما وصفه بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والتجاهل السافر لميثاق الأمم المتحدة حول العالم.

ضرورة ملحة

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة ملحة لتعزيز التمثيل والفعالية، قائلا إن على الدول الوفاء بتعهداتها وتسوية النزاعات سلميا واحترام حقوق الإنسان وكرامة الشعوب.

وحذر من أنه "من غزة إلى أوكرانيا، يتم تجاهل قواعد القانون الدولي ومعاناة المدنيين تتفاقم"، بحسب تعبيره.

وأكد أن التعهدات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ليست اختيارية، بل التزام قانوني لجميع الدول، لافتا إلى أن "الكلمات لا تُترجم إلى أفعال، وسيادة القانون تستبدل اليوم بقانون الغاب".

يأتي ذلك بعد أن إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لـ"مجلس السلام" الذي يأتي ضمن خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لكن الكثير من الدول رفضت الانضمام إليه، وسط تحذيرات من أنه يطمح إلى أن يكون "بديلا للأمم المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف الأمم المتحدة، في منتدى دافوس الأسبوع الماضي، بأنها "لم تكن فعالة بالسنوات الماضية لكنها ضرورية".