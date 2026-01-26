وزير خارجية إسرائيل من باكو: نسعى لعلاقات إستراتيجية مع أذربيجان

استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في العاصمة باكو، لبحث سبل التعاون في مجالات عدة، بينها التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الأذرية إن المباحثات ركزت على مسار الشراكة الثنائية التي تشهد تطورا مستمرا بين أذربيجان وإسرائيل في مختلف المجالات.

وأشار البيان إلى أن علييف وساعر ناقشا فرص التعاون في قطاعات الزراعة وإدارة الموارد المائية والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بحضور وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

وعقب اللقاء، قال ساعر إن إسرائيل تسعى إلى توطيد العلاقات الإستراتيجية مع أذربيجان، واصفا الرئيس علييف بأنه قائد صاحب رؤية يقود أمته إلى إنجازات باهرة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس، أنه وصل إلى باكو برفقة وفد اقتصادي رفيع يضم ممثلين عن شركات ومنظمات إسرائيلية من قطاعات مختلفة، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والدفاع والمياه والزراعة والسياحة، مشيرا إلى أن العلاقات تعود بالفائدة الاقتصادية على الجانبين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذري، قال ساعر إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا لافتا منذ افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل قبل ثلاث سنوات، مضيفا أن حجم التبادل التجاري ارتفع بنحو 50% خلال عامي 2024 و2025 ليصل إلى أكثر من 360 مليون دولار.

وأوضح ساعر أن عام 2025 شهد تسيير 20 رحلة جوية أسبوعيا بين الجانبين، وزار أذربيجان 60 ألف سائح إسرائيلي، معبّرا عن اعتقاده أن العدد قابل للزيادة بنسبة كبيرة في 2026.

كما أكد رغبة إسرائيل في الاستثمار بأذربيجان وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن شركة النفط الحكومية الأذرية "سوكار" تملك 10% من حقل الغاز الإسرائيلي "تمار".

ودعا ساعر نظيره الأذري إلى زيارة إسرائيل في أقرب فرصة.

وتطورت العلاقة بين إسرائيل وأذربيجان في تسعينيات القرن الماضي، وترسخت العلاقات الإستراتيجية بينهما عندما قررت أذربيجان فتح سفارة بإسرائيل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وكان لتل أبيب سفارة في باكو منذ عام 1993.