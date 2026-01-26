انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وبيانات: واشنطن نشرت مقاتلات "إف15 إي" في قاعدة بالأردن

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤول دفاعي أمريكي: الحاملة لينكولن تبحر برفقة 3 مدمرات قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وسفنها الحربية المرافقة دخلت الشرق الأوسط

