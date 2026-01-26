عاجلعاجل,
عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وسفنها الحربية المرافقة دخلت الشرق الأوسط
Published On 26/1/2026|
آخر تحديث: 18:38 (توقيت مكة)
عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وبيانات: واشنطن نشرت مقاتلات "إف15 إي" في قاعدة بالأردن
عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤول دفاعي أمريكي: الحاملة لينكولن تبحر برفقة 3 مدمرات قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك
المصدر: الجزيرة