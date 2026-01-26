الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في شمال القدس

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، عملية عسكرية واسعة في بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا شمالي القدس، شملت اقتحامات وهدمًا لمبان واعتداءات على سكان المخيم.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قناصة من جيش الاحتلال تمركزوا على أسطح المباني المطلة على شارع المطار في كفر عقب، بينما أخلت القوات مقر اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا واتخذته نقطة تمركز عسكرية.

وجاء الاقتحام في وقت ذروة خروج الطلبة إلى مدارسهم، ما أثار حالة من الهلع والارتباك في صفوف الأهالي، ودفع المؤسسات التعليمية إلى تعليق الدوام حفاظا على سلامة الأطفال.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من البنايات السكنية في شارع المطار، وأطلقت قنابل الغاز والصوت إضافة إلى الرصاص الحي والمطاطي باتجاه السكان خلال العملية.

وبحسب معطيات ميدانية صادرة عن محافظة القدس، فقد شرعت آليات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى بهدم منشآت فلسطينية في كفر عقب بحجة البناء دون ترخيص، في إطار عملية وصفت بأنها تستهدف تعزيز السيطرة على امتداد جدار الضم والتوسع.

وأشارت المعطيات إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من العمارات السكنية وأخلت بعضها قسرا، بينما انتشر القناصة والجنود على الشرفات وأسطح المباني المرتفعة،

كما حررت قوات الاحتلال مخالفات لعدد كبير من مركبات الفلسطينيين، وألحقت أضرارا متعمدة ببعضها، في سياق ما وصفته المحافظة بسياسة العقاب الجماعي المفروضة على سكان المنطقة.

وتزامن الاقتحام مع انتشار واسع لقوات الاحتلال في شارع القدس وشارع المعهد وشارع المطار، حيث قامت آليات الاحتلال بإزالة مقاطع من الجدار الفاصل في نهاية شارع المطار لتسهيل دخول عشرات الآليات العسكرية المتمركزة في محيط مطار القدس الدولي سابقًا، إلى جانب اقتحام عشرات الجنود المشاة للمكان.