دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جميع الأطراف التي تتحدث عن إرساء السلام ووقف الحرب إلى الضغط على الاحتلال لوقف حربه على غزة ورفع الحصار وتنفيذ استحقاقات اتفاق شرم الشيخ، في حين قال الاتحاد الأوروبي إن بعثته في معبر رفح جاهزة للعمل عند فتحه.

وقال متحدث حماس حازم قاسم، في بيان، إن الاحتلال يواصل الحرب والحصار تحت غطاء اللقاءات والأحاديث عن السلام ومجلسه والوساطات واللقاءات.

وأوضح أن الاحتلال يصعّد القصف ونسف المنازل والتوغلات ما يؤكد أنه يواصل حربه لإبادة سكان غزة، مشددا على أن كل هذه الأحاديث لم توقف سيل الدم في القطاع، ولا تدمير ما تبقى من حجر في عملية تطهير عرقي على مرأى العالم.

ومن جهته، عبر الاتحاد الأوروبي عن جاهزية بعثته في معبر رفح للتعامل عندما يتم فتح المعبر.

فتح مشروط

وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، إن إسرائيل ستفتح معبر رفح وفقا للاتفاق مع الولايات المتحدة بعد اكتمال عملية البحث عن جثة ران غويلي.

وأضاف المكتب أنه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وافقت إسرائيل، سابقا، على فتح معبر رفح، بشكل محدود لعبور الأشخاص فقط مع وجود آلية إشراف إسرائيلية كاملة.

وأكد أن شرط فتح المعبر كان عودة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وبذل حماس قصارى جهدها للعثور على جميع المتوفين منهم.

وبدوره، قال رئيس البنك الدولي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس السلام أجاي بانغا إن البنك يسعى لمساعدة غزة وشعبها على إعادة الإعمار والتنمية في ظل الفرصة المتاحة.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن أي عملية تنمية يجب أن يسبقها تحقيق الأمن في القطاع.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

إعلان

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاقا لوقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 486 فلسطينيا وإصابة 1341، بحسب وزارة الصحة في القطاع الاثنين.

وتمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وعام 1948 أنشئت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.