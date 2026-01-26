سفارتا أمريكا بلبنان وإسرائيل تبحثان في اجتماع بالأردن تحقيق "منطقة أكثر سلاما"

عقدت سفارتا الولايات المتحدة في لبنان وإسرائيل اجتماعا في الأردن لبحث تحقيق منطقة أكثر سلاما، بحسب ما ذكرت السفارة الأمريكية في بيروت.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الاثنين، إن اجتماعا عُقد في السفارة الأمريكية في الأردن جمع سفارتي الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب، وناقش خطوات لتحقيق "منطقة أكثر سلاما وازدهارا".

وأضاف المنشور أن السفارتين الأمريكيتين في لبنان وإسرائيل ملتزمتان بدعم توجه بيروت وتل أبيب نحو سلام مستدام، عبر الدبلوماسية والحوار.

وفي هذا السياق، قدّم لبنان شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل لاستمرار خروقاتها للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية بعد سقوط قتلى وجرحى جراء غارات شنها الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، على بلدات وقرى بشرق وجنوب لبنان.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ويوميا تخرق تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع.

كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، فضلا عن مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.