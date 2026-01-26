شهيد ومصابون وقصف إسرائيلي لمناطق عدة بغزة

أفادت مطار طبية للجزيرة باستشهاد فلسطيني اليوم الاثنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها شرقي مدينة غزة، في حين شنت مقاتلات إسرائيلية غارات وقصفا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

بدوره، أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

واستهدفت 3 غارات مناطق انتشار قوات الاحتلال جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من دبابات ومروحيات شرق مخيمي البريج وجباليا ومدينتي خان يونس وغزة.

وقال مراسل الجزيرة في غزة إن القصف من الدبابات والمروحيات متواصل على شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يهدم وينسف عشرات منازل الفلسطينيين المتبقية بعد إخلائها من السكان بهدف توسعة "المنطقة الصفراء" في قرية بني سهيلا شرقي قطاع غزة، كما دفعت الحواجز الأسمنتية إلى عمق أراضي القطاع.

وأشار إلى أن عمليات نسف المنازل امتدت إلى وسط مدينة رفح المحتلة منذ نحو عامين، وهجّر الاحتلال كل سكان هذه المدينة الذين نزحوا إلى مدينة خان يونس.

أبراج وشبكات الاتصالات

واستشهد 3 فلسطينيين وأُصيب 6 آخرون، أمس الأحد، جراء اعتداءات إسرائيلية في القطاع.

وكان لافتا ما نقله شهود عيان لوكالة الأناضول، بأن مسيرة إسرائيلية انتحارية انفجرت -أمس الأحد- في برج الاتصالات أعلى برج "الشوا وحصري" بشارع الوحدة، الذي يضم عددا من المكاتب الصحفية.

وقال مصدر طبي للأناضول إن الاستهداف أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن الإصابات وقعت في صفوف المارة قرب المبنى.

وعلى مدار عامين من حرب الإبادة الجماعية، تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف أبراج وشبكات الاتصالات، لعزل القطاع عن العالم الخارجي، وإعاقة العمل الصحفي والإعلامي، وفق ما أشارت إليه تصريحات مسؤولين فلسطينيين وحقوقيين.

إعلان

ومنذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد 484 فلسطينيا، وإصابة 1321 آخرين.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.