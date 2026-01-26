سوريا تضبط شحنة كوكايين ضخمة في ميناء اللاذقية متجهة لدولة مجاورة

ضبطت وزارة الداخلية السورية شحنة ضخمة من مادة الكوكايين السائلة المخدرة في ميناء اللاذقية على متن باخرة قادمة من البرازيل.

وذكرت وزارة الداخلية، في منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين، أن الشحنة كانت مخبّأة داخل علب زيوت نباتية بطريقة محكمة ومعدة للتهريب إلى إحدى دول الجوار.

وبيّنت أن العملية نفذت استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة، أعقبتها متابعة ميدانية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل قبل خروجها من الميناء.

وأوضحت الوزارة أن المضبوطات صودرت، وأن الفرق الأمنية المختصة تواصل التحقيق في ملابسات القضية لتحديد جميع المتورطين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هذه العملية تمثل جزءا من جهود إدارة مكافحة المخدرات المستمرة في مكافحة شبكات تهريب المخدرات، والحفاظ على الأمن العام، ومنع تسلّل المواد المخدِّرة إلى الأسواق المحلية والدولية.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع السلطات العراقية استهدفت شبكة دولية لتهريب المخدرات، أسفرت عن توقيف 3 أشخاص وضبط نحو 2.5 مليون قرص من مادة الكبتاغون.

كما أعلنت الداخلية السورية، في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضبط 11 مليون قرص كبتاغون بسيارة قادمة من لبنان، في كمية اعتُبرت الأكبر منذ بدأت الوزارة عملها.

وفي يونيو/حزيران 2025، أعلنت الداخلية ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون بعد اشتباك مع خلية تهريب قالت إنها قادمة من لبنان إلى الأراضي السورية.

وشكّل الكبتاغون أكبر صادرات سوريا منذ عام 2011، وكان بيع هذه المادة المنشطة وغير القانونية يعد مصدرا أساسيا لتمويل نظام الأسد المخلوع.

ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن بين الحين والآخر ضبط كميات كبيرة من هذه المادة المخدرة.