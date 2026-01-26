روبيو والسوداني يناقشان ملف معتقلي تنظيم الدولة والبرلمان يعقد جلسة خاصة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفيا أمس الأحد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جهود عودة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في العراق إلى دولهم، في حين عقد البرلمان العراقي جلسة خاصة بتطورات الأوضاع بالحدود مع سوريا وملف نقل سجناء تنظيم الدولة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن روبيو والسوداني ناقشا "الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان سرعة إعادة الدول لمواطنيها في العراق ‌وتقديمهم للعدالة"، في إشارة لمعتقلي تنظيم الدولة الذين يجري نقلهم من سوريا إلى العراق.

وأضافت الوزارة أن روبيو أشاد بمبادرة الحكومة العراقية لتسريع عملية نقل واحتجاز عناصر تنظيم الدولة إلى مواقع آمنة في العراق.

تشكيل الحكومة العراقية

وقال بيان الخارجية الأمريكية إن الجانبين بحثا كذلك المشاورات العراقية الجارية لتشكيل حكومة، مؤكدين التزامهما المشترك بضمان تمكين العراق من تحقيق كامل إمكاناته، كقوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط.

وحسب وزير الخارجية الأمريكي فإن "أي حكومة تسيطر عليها إيران، لن تتمكن من وضع مصالح العراق في المقام الأول، أو إبقاء العراق بمنأى عن الصراعات الإقليمية، أو تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق".

وفي صلة بملف نقل معتقلي تنظيم الدولة، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت -اليوم الاثنين- إن العراق "في طليعة الدول التي تواجه التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة على جميع الدول"، وحث المتحدث "جميع الدول على إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم ليواجهوا العدالة".

نقل المعتقلين مؤقت

وفي وقت سابق، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن نقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى سجون العراق "إجراء مؤقت للحفاظ على الأمن الوطني وأمن المنطقة"، داعيا الدول المعنية لتسلم مواطنيها من عناصر التنظيم.

وأضاف السوداني، خلال استقباله لأتول كهاري، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم العملياتي، أن العراق "أثبت تحمله المسؤولية وقدرته على تقديم المعالجات الصحيحة الضامنة لمنع نشاط الإرهاب".

وفي سياق متصل، عقد البرلمان العراقي أمس الأحد جلسة خاصة ومغلقة لمناقشة التحديات الأمنية على الحدود العراقية السورية وملف نقل سجناء تنظيم الدولة من السجون السورية للعراقية، وحضر الجلسة وزير الدفاع ثابت العباسي وقادة عسكريون.

وذكرت مصادر للجزيرة أن القادة الأمنيين العراقيين أكدوا أن الأوضاع عند الحدود مع سوريا لا تدعو للقلق.

والأربعاء الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إطلاق عملية لنقل سجناء تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق. وفي اليوم نفسه، أطلع قائد سنتكوم براد كوبر هاتفيا الرئيس السوري أحمد الشرع على خطة لنقل 7 آلاف سجين من تنظيم الدولة إلى العراق.

نقل معتقلين من الحسكة

وكشف مراسل الجزيرة محمد حسن من داخل القاعدة الأمريكية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا عن قيام القوات الأمريكية بإجلاء عناصر تنظيم الدولة من سجن غويران، المعروف أيضا باسم "سجن الصناعة"، باتجاه الأراضي العراقية.

وأول أمس السبت، أعلنت الحكومة السورية تمديد الهدنة التي منحتها لقوات قسد بما يسمح باستكمال نقل عناصر تنظيم الدولة السجناء إلى العراق بمساعدة أمريكية.