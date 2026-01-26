إيران: دفاعاتنا أقوى من أي وقت مضى والتعاون مستمر مع روسيا والصين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي، اليوم الاثنين، أن بلاده جاهزة للرد بحزم على أي هجوم، وأنها "أكثر استعدادا من أي وقت مضى" لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.

وقال بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن إيران تعتمد على قدراتها الذاتية وتجاربها السابقة، وسترد بكل قوة على أي تهديد، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية تعلم جيدا كيفية الدفاع عن البلاد، وأن أي اعتداء سيواجه برد "مؤلم وموجع".

وأشار إلى أن بلاده لم تتخلَّ عن الدبلوماسية، لكنها ستدافع عن نفسها بجدية أمام أي تهديد، مضيفا أن أي تدخل أو تهديد خارجي سيواجه برد حاسم، وأن الاستعداد الدفاعي الإيراني اليوم أقوى من أي وقت مضى.

كما أكد بقائي أن التعاون الدفاعي مع روسيا والصين مستمر لتعزيز القدرات العسكرية والاستعداد لأي تهديد محتمل، مشددا على أن الأمن الإقليمي لا يقتصر على إيران فقط، بل يمثل مسؤولية مشتركة لدول المنطقة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيراني رضا طلائي إن القوة الدفاعية الإيرانية اليوم أقوى من أي وقت مضى، وجاهزة للرد على أي عدوان من الولايات المتحدة أو إسرائيل، بطريقة مؤلمة للعدو، وفق تعبيره.

وأضاف أن الأعداء يحاولون عبر الحرب النفسية والإعلامية جر إيران إلى منازعات داخلية وخارجية، لكنّ "الشعب والقوات المسلحة أثبتوا قدرتهم على مواجهة هذه المؤامرات".

من جهة أخرى، أكد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي أن العدو يسعى لاستغلال أي فرصة لإعادة إشعال الاضطرابات، "لكنه لن ينجح"، مشددا على أن مكافحة الفساد الاقتصادي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأن على الحكومة والبرلمان التصدي له بحزم واتخاذ إجراءات رادعة.

وأشار إيجئي إلى أن أعداء إيران يركّزون على الضغط على الشعب والاقتصاد.

تحركات أمريكية

وقد نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر قوله، خلال اجتماع مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن "منطق بلاده يقوم على عملية قصيرة وسريعة ونظيفة"، مؤكدا أن "الجاهزية الكاملة في الساحة الإيرانية تتطلب وقتا، غير أن الولايات المتحدة مستعدة دائما لأي إجراء محدود".

وأضاف الجنرال الأمريكي أنه في حال وقوع هجوم، فإنه سيستهدف الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمتظاهرين، مشيرا إلى أهمية تغيير النظام في إيران، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لم تصل بعد إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى الأمريكية.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن مناورات تستمر عدة أيام، تهدف إلى إظهار القدرة على نشر وتوزيع واستدامة القدرات الجوية القتالية في كامل منطقة القيادة الوسطى، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والردع من خلال القوة.

وقال قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى ديريك فرانس إن التمرين "يعزز السلام من خلال القوة، ويقلل مخاطر سوء التقدير، ويطمئن الشركاء الإقليميين"، مؤكدا الالتزام بموافقة الدول المضيفة واحترام السيادة في جميع العمليات.