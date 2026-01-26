رئيس البنك الدولي للجزيرة: إعمار غزة مرهون بتحقيق الأمن

قال رئيس البنك الدولي وعضو المجلس التنفيذي للسلام، أجاي بانغا، إن البنك يسعى إلى دعم قطاع غزة وشعبه في جهود إعادة الإعمار والتنمية، معتبرا أن نجاح أي عملية تنموية يبقى مرهونا بتحقيق الأمن والاستقرار في القطاع.

وفي مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة، أوضح بانغا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لدور فاعل للبنك الدولي، على غرار ما قام به في دول أخرى، من خلال توفير بيئة مناسبة لتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، مشددا على أن تحقيق الأمن يشكل الأساس لأي تقدم في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن النقاشات الجارية في منتدى دافوس ركزت على مسألة نزع سلاح حركة حماس باعتبارها خطوة تسبق الانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار.

وفي ظل هذا الواقع، تبقى عملية إزالة الأنقاض أحد أكبر التحديات أمام انطلاق إعادة إعمار غزة، مع وجود نحو 60 مليون طن من الركام تعادل حمولة آلاف السفن، في وقت تشير فيه تقديرات أممية أن نسبة الدمار في القطاع بلغت 84%، فيما وصلت النسبة في مدينة غزة وحدها 92%.

ووفقا لتقديرات دولية، تصل كلفة إعادة إعمار القطاع إلى 70 مليار دولار، وسط احتياجات إنسانية متفاقمة واستمرار دخول المساعدات بأقل من نصف المطلوب فعليا.