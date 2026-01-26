رئيسة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين: لهذا السبب تريد إسرائيل إسكات الجزيرة

واتهمت غينزبيرغ -في تصريح لقناة الجزيرة- إسرائيل بمحاولة إسكات الأصوات الإعلامية للتغطية على الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة، وذلك من خلال حظر الجزيرة وقتل الصحفيين في القطاع والهجوم على وسائل الإعلام.

وجاء ذلك في سياق تعليق غينزبيرغ على قرار الحكومة الإسرائيلية بتمديد حظر عمل الجزيرة وإغلاق مكاتبها ومنع شركات البث من تقديم خدمات لها 90 يوما أخرى.

وقالت إن القرار الإسرائيلي بشأن الجزيرة هو "جزء لا يتجزأ من نمط واسع ومنهجي"، معربة عن أسفها للرواية الإسرائيلية التي تقول إن بث محطة إعلامية يمثل مساسا بالأمن القومي الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن إسرائيل توجه التهم لوسائل الإعلام التي لا تعجبها وتقول إنها تهدد أمنها القومي، وتعمل على إسكاتها، وهو نفس نهج الأنظمة الاستبدادية التي تقوم بإسكات الأصوات التي لا تعجبها، كما قالت غينزبيرغ.

كما بيّنت رئيسة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين أن "الرقابة قد تقتل الرسول وتسكته، ولكنها لا تقتل الرسالة"، والدليل أن هناك أشخاصا شجعانا يقومون بإنجاز التقارير ويغطون ما يجري في غزة، مشددة أن الرقابة لا يمكنها أن تنجح، لأنها تقدم معلومات مشوشة للناس وللجمهور وللعامة.

وقالت إن إسرائيل تسعى إلى تشويه صورة الجزيرة في أذهان الناس.

كما دعت وسائل الإعلام والمنظمات الإعلامية إلى الاستمرار في عملها وعدم الرضوخ لمن يريدون إسكاتها.

وعن تغييب إسرائيل لوسائل الإعلام الأجنبية في غزة حتى بعد وقف طلاق النار، اعتبرت أن ما تقوم به إسرائيل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه في مختلف الصراعات الدولية يسمح للصحافة الدولية بالدخول وتغطية الأحداث في مناطق الصراع، وهو ما حدث مثلا في سوريا وأوكرانيا.

وخلصت غينزبيرغ إلى أن مستوى القيود التي تفرض من إسرائيل غير مسبوقة، وكشفت أنهم يتحدثون إلى السلطات الإسرائيلية من أجل إيجاد سبيل لوصول الصحفيين الدوليين إلى غزة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيّز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

ويرى مراقبون أن تغطية الجزيرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثار قلق الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التغطية على جرائمه ضد الفلسطينيين في غزة.