خلاف ترمب ومينيابوليس يتفاقم والديمقراطيون يلوحون بإغلاق حكومي جديد

شيئا فشيئا تتحول أزمة قوات الهجرة والجمارك الفدرالية العاملة في ولاية مينيسوتا الأمريكية إلى معركة سياسية بين الرئيس دونالد ترمب، والنواب الديمقراطيين الذين يهددون بإدخال البلاد في إغلاق حكومي جديد.

فقد تفاقمت الاحتجاجات التي اندلعت في مينيابوليس بولاية مينيسوتا بعد مقتل المواطن أليكس بريتي، برصاص أحد ضباط الهجرة الفدراليين قبل أيام.

وحسب ما نقله مراسل الجزيرة محمد الأحمد، فقد خرج آلاف يوم الأحد في موقع الحادث، للمطالبة بإنهاء عمل القوات الفدرالية من المدينة، ومحاسبة المتورطين في مقتل بريتي، وغيره من المواطنين الأمريكيين.

وفي حين تصر وزارة الأمن الداخلي على توافر الظروف التي تجعل ضابط الهجرة الذي قتل بريتي في حالة دفاع عن النفس، تقول أجهزة الأمن بالمدينة إن لديها مقاطع فيديو تثبت عدم صدق هذه الرواية.

ومع تزايد التوتر وحرب التصريحات بين الحكومتين الفدرالية والاتحادية، حرك كيث أليسون المدعي العام في مينيسوتا، دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي ما حدا بقاض فدرالي لإصدار أمر بمنع الوكالات الفدرالية من إتلاف الأدلة المتعلقة بمقتل بريتي.

وتواصل سلطات المدينة تمسكها بإجراء تحقيق شفاف ومستقل، في حين يقول البيت الأبيض إن قوات إنفاذ قوانين الهجرة ستستمر في عملها بالمدينة بغض النظر عن هذه التوترات.

ومن المقرر أن تخرج تظاهرة أخرى للمطالبة بمحاسبة الضباط المسؤولين عن قتل عدد من الأمريكيين في الولاية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإخراج قوات الهجرة الفدرالية منها.

تلويح بإغلاق حكومي

ودخل الديمقراطيون على خط الأزمة حيث لوح نواب في الكونغرس بعدم التصويت على مشروع القانون المتعلق بتمويل الحكومة الفدرالية إذا ما تضمن تمويلا إضافيا لإدارة الهجرة والجمارك، مما ينذر بإغلاق حكومي جديد، حسب الأحمد.

وبريتي هو المواطن الأمريكي الثاني الذي يُقتل برصاص شرطة الهجرة والجمارك في مينيابوليس، هذا الشهر، بعد مقتل سيدة في 7 يناير/كانون الثاني.

وتقوم قوات الهجرة والجمارك بحملة واسعة في المدينة إنفاذا لتعليمات ترمب التي تستهدف المهاجرين، والتي لجأت فيها هذه القوات لاعتقال أطفال حتى تجبر ذويهم على تسليم أنفسهم.

وتعد مينيسوتا من أكثر الولايات الأمريكية استقبالا للمهاجرين، ويقطنها أكثر من نصف مليون مهاجر، بنسبة وصلت إلى 9% من إجمالي سكانها، ما جعلها تتحول منذ أشهر إلى مسرح لحملة اعتقالات واسعة، تنفذها إدارة الهجرة الأمريكية.