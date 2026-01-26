خبير عسكري: هذا ما ستفعله "قسد" لعرقلة الجيش السوري شرق الفرات

تحاول قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحقيق بعض المكاسب خلال المفاوضات بتنفيذ عمليات خاصة تحت مظلة الهدنة التي قررت الحكومة السورية تمديدها أسبوعين، كما يقول الخبير العسكري العميد حسن جوني.

وتسعى قسد للتملص من التزامات معيَّنة أو تأجيلها أو تحسين ظروف الاتفاق عبر هذه المناوشات التي تقوم بها بعض جيوبها ضد القوات الحكومية، وفق ما قاله جوني في تحليل للجزيرة.

ويتطلب اتفاق الهدنة آلية محدَّدة لتنفيذ عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة، وتقدُّم القوات الحكومية في مناطق يقول جوني إن الاتفاق منحها خصوصية وتحديدا عين العرب-كوباني.

وتسعى قسد -على ما يبدو- لتحقيق مكتسبات معيَّنة في عين العرب، لكنها لن تكون قادرة على فرض رؤيتها بالنظر إلى فرض الجيش السوري سيطرة إستراتيجية على مناطق شرق الفرات، برأي الخبير العسكري.

استفزاز واستهداف

ومن المتوقع أن تسعى قسد لاستفزاز القوات الحكومية أو استهدافها لتعطيل إكمال بسط السيطرة شرق الفرات، على غرار الهجوم بالمسيَّرات الذي أعلنه الجيش، وفق جوني، الذي يقول إن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة خاصة.

وأمس الأحد، قال الجيش السوري إن قسد نفذت العديد من الخروق للهدنة، وإنه تعامل مع 24 مسيَّرة كانت تستهدف مواقع حكومية وألحقت أضرارا بـ4 سيارات عسكرية.

وفي المجمل، لا تشي المعطيات الميدانية بأن القوات التي تهيمن عليها الوحدات الكردية ستحقق شيئا ملموسا، وإن تمكنت من توجيه بعض الضربات تحت مظلة النقاط التي تتطلب معالجة وتنسيقا في الاتفاق، كما يقول الخبير العسكري.

ووفق تقرير تفاعلي أعده محمود الكن للجزيرة، فقد شهدت عين العرب-كوباني وريف الحسكة اشتباكات بين القوات الحكومية وقسد خلال الساعات الماضية.

واتهمت الحكومة قسد بشن هجمات مدفعية في ريف جرابلس خلال الساعات الـ24 الماضية، وباستخدام مسيَّرات في صرين شرق حلب. في المقابل، اتهمت قسد الحكومة بشن هجمات بمنطقة خراب العاشق في عين العرب، وقرية الصفا بريف الحسكة.

تسليم الأسلحة

في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن عناصر من قسد بدأت تسليم أسلحتها إلى قوات الأمن الداخلي بمدينة الرقة. كما افتتحت الحكومة مبنى لمراجعة حالات قسد وتسويتها وتسلُّم أسلحتها في دير الزور.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية تفكيك العديد من العبوات الناسفة التي زرعتها قسد، في وقت سابق، شرقي مدينة حلب.

ومدَّدت الحكومة هدنة الأيام الـ4 أسبوعين لتهيئة ظروف نقل سجناء تنظيم الدولة الذين كانوا في سجون قسد إلى العراق، وقالت إن لديها خيارات للتعامل مع أي تراجع عن اتفاق الاندماج.