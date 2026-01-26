حكم بالإعدام على مسؤول شارك في قمع احتجاجات بنغلاديش

أصدرت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين حكما بالإعدام شنقا على قائد شرطة داكا السابق المتواري واثنين من كبار مسؤولي الشرطة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة.

وقد حُوكم الثلاثة ومن بينهم قائد شرطة العاصمة السابق حبيب الرحمن غيابيا، ولا يزال مكان وجودهم مجهولا.

وحُكم على خمسة عناصر شرطة سابقين آخرين بمدد متفاوتة.

وتتعلق القضية بمقتل ستة متظاهرين في داكا في 5 أغسطس/آب 2024، وهو اليوم الذي فرّت فيه حسينة إلى الهند بعد اقتحام المتظاهرين مقرها.

وتلا القاضي غلام مرتضى مزمدار الحكم في المحكمة في دكا قائلا "أطلقت قوات الشرطة النار بأسلحة فتاكة. مما أسفر عن مقتل الأشخاص الستة المذكورين آنفا".

أوامر باستخدام القوة

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن إرسال حبيب الرحمن رسائل إلى وحدات الشرطة يأمر فيها باستخدام القوة المميتة لقمع الاحتجاجات.

وعبر المدعي العام تاج الإسلام عن رضاه عن الأحكام الصادة على المتهمين، وطلب تشديد تلك الصادرة على المدانين الخمسة الآخرين الذين حُكم عليهم بالسجن.

وقال تاج الإسلام للصحفيين عقب النطق بالحكم "أكدت المحكمة ثبوت جرائمهم وأنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية".

أحكام أخرى

في نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة نفسها أيضا على الشيخة حسينة بالإعدام لارتكابها جرائم ضد الإنسانية.

وقد رفضت حضور المحاكمة ونفت التهم الموجهة إليها.

وفي تلك القضية، حُكم على وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال بالإعدام غيابيا بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وحُكم على رئيس الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون، الذي حضر المحاكمة وأقرّ بالذنب بالسجن خمس سنوات.

وقتل ما يصل إلى 1400 شخص بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024، عندما شنت حكومة حسينة حملة وحشية لإسكات المتظاهرين، وفق الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الحكم قبيل الانتخابات المقررة في 12 فبراير/شباط القبل، وهي الأولى -في البلد الواقع في جنوب آسيا، والبالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة- منذ إطاحة حسينة في أغسطس/آب 2024.