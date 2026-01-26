حزب الله العراقي يحذر: الحرب على إيران لن تكون نزهة

حذر الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي أبو حسين الحميداوي من أن إعلان الحرب على إيران لن يكون "نزهة"، بل "سيذوق الأعداء فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لهم في منطقتنا باقية".

وقال الحميداوي في بيان صحفي وزع الأحد "نتوجه بندائنا إلى الإخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها.. وإلى كل من يأبى أن تتسيد جبهة الكفر والنفاق على أهل الإيمان والعدل بأن يتهيؤوا لحرب شاملة دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران، التي وقفت لأكثر من 4 عقود إلى جانب المستضعفين وجميع القضايا الحقة".

وختم الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي بيانه بالقول "نقول لإخوتنا المجاهدين أن يستعدوا ميدانيا لذلك، وأن يوطنوا أنفسهم على إحدى الحسنيين لا سيما إذا ما أُعلن الجهاد من المراجع لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية، دفاعا عن أهل الإسلام".

وبحسب قناة إسرائيلية، فقد تحدث قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر -خلال اجتماع مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير– عن "عملية قصيرة وسريعة ونظيفة" في إيران.

وأكد كوبر أن الجاهزية الكاملة في الساحة الإيرانية تتطلب وقتا، غير أن الولايات المتحدة مستعدة دائما لأي إجراء محدود.

ونسبت القناة الـ14 الإسرائيلية إلى المسؤول العسكري الأمريكي أنه تحدث عن ضرورة تغيير النظام في إيران وأن الهجوم إذا وقع سيستهدف الذين ألحقوا أذى بالمتظاهرين، وفق تعبيره.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن موعد الهجوم الأمريكي على إيران لم يتحدد، مشيرا إلى أن "الأمر يتوقف على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".