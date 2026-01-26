أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

جثث بالعراء ومطارات معطّلة ومتاجر خاوية.. العاصفة فيرن تضرب أمريكا بقوة

A snow removal machine is seen working while an Embraer 175 of United airlines taxies to take off on the tarmac of LaGuardia airport in New York on January 25, 2026.
الثلوج تكسو مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك (الفرنسية)
من تكساس جنوبا إلى نيو إنغلاند شمالا، ألحقت عاصفة فيرن القطبية أضرارا كبيرة بالولايات المتحدة، مما دفع 20 ولاية إلى إعلان حالة الطوارئ وإنذار السكان بالاستعداد للأسوأ.

وقد حذر مسؤولون من أن كتلة هوائية قطبية تعقب هذه العاصفة المتوحشة ستؤدي إلى انخفاض خطير في درجات الحرارة لأيام، مما سيطيل أمد الاضطرابات في الحياة اليومية.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن "تأثيرات الثلوج والأمطار الجليدية ستستمر حتى الأسبوع المقبل، مع موجات متكررة من إعادة التجمد تجعل الأسطح جليدية وخطيرة على القيادة والسير في المستقبل المنظور".

وأكدت وزارة الصحة في ولاية لويزيانا وفاة شخصين بسبب انخفاض حرارة الجسم.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني العثور على جثث 5 أشخاص في العراء خلال نهاية الأسبوع في خضم درجات حرارة متدنية جدا.

ورغم أنه لم يؤكد أن الوفيات مرتبطة بالطقس، فإنه قال للصحفيين "لا يوجد تذكير أقوى من هذا بمخاطر البرد القارس".

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إنها نشرت قوات من الحرس الوطني في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند ووادي هدسون للمساعدة في الاستجابة الطارئة للعاصفة.

epa12678168 A view of the flight information screens displaying cancelled flight information at DFW Airport Terminal D during a winter storm in Dallas, Texas, USA, 24 January 2026. A winter storm and extreme cold watches have been issued, with cold, snow and sleet expected in North Texas. EPA/JEROME MIRON
شاشة تعرض معلومات الرحلات الجوية الملغاة في مبنى ركاب بمطار دالاس فورت وورث الدولي (الأوربية)

اضطرابات النقل

وأُغلق مطار رونالد ريغان الوطني في شمال فرجينيا، قرب واشنطن، فعليا بالكامل.

كما ألغت مطارات المدن الكبرى الأخرى -بما في ذلك نيويورك وفيلادلفيا وشارلوت في نورث كارولينا- ما لا يقل عن 80% من رحلاتها المقررة ليوم الأحد، بحسب بيانات "فلايت أوير".

وشهدت مطارات رئيسية في واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك إلغاء معظم الرحلات.

وأظهر موقع لرصد حركة الطيران إلغاء أكثر من 11 ألف رحلة داخل الولايات المتحدة الأحد، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف في اليوم السابق. كما أُلغيت حوالي 2500 رحلة جوية مقررة الاثنين.

وحذر وزير النقل شون دافي من أن ما يصل إلى 240 مليون أمريكي قد يتأثرون بالعاصفة.

وأعلنت المكاتب الفدرالية استباقيا إغلاق أبوابها الاثنين.

epa12681071 Plow trucks clear the road during a winter storm in the Brooklyn borough of New York, New York, USA, 25 January 2026. The city is under a winter storm warning with forecasters predicting 10-14 inches of snow on 25 January. EPA/OLGA FEDOROVA
كاسحات تُزيل الثلوج من الطريق في حي بروكلين بمدينة نيويورك (وكالة الأنباء الأوروبية)

لا كهرباء

وكانت انقطاعات الكهرباء واسعة النطاق في الجنوب، حيث أدت الأمطار المتجمدة إلى تراكم طبقات من الجليد بسماكة تصل إلى بوصة واحدة، مما أدى إلى سقوط أغصان الأشجار وخطوط الكهرباء.

وأفادت بيانات المرافق بأن أكثر من مليون منزل وشركة في 8 ولايات من تكساس إلى كارولينا كانت بدون كهرباء عند ذروة العاصفة يوم الأحد، وكانت تينيسي الأكثر تضررا، إذ سجّلت نحو ثلث إجمالي الانقطاعات.

ويُعتبر انقطاع التيار الكهربائي خطيرا في ظل تعرض جنوب البلاد لموجة برد قارس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من تدني درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ودعت السلطات من تكساس إلى نورث كارولينا ونيويورك السكان إلى البقاء في منازلهم بسبب خطورة الظروف.

وكانت العاصفة تتجه الأحد من الجنوب إلى الشمال الشرقي، حاملة الثلوج إلى مدن مكتظة منها فيلاديلفيا ونيويورك وبوستن.

وأعلنت 20 ولاية على الأقل، إضافة إلى العاصمة واشنطن، حالة الطوارئ.

WASHINGTON, DC - JANUARY 25: A sign indicates sidewalk closure at the Library of Congress Madison Building on January 25, 2026 in Washington, DC. A massive winter storm is expected to bring frigid temperatures, ice, and snow to millions of Americans across the nation. Anna Rose Layden/Getty Images/AFP (Photo by Anna Rose Layden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
لافتة تشير إلى إغلاق الرصيف أمام مبنى ماديسون التابع لمكتبة الكونغرس في 25 يناير 2026 في واشنطن العاصمة (الفرنسية)

الأسوأ قادم

وصدرت تحذيرات من عاصفة شتوية في معظم الثلث الشرقي من البلاد، شملت 118 مليون شخص، في حين تسبب التجمد العميق بضغط على إمدادات الطاقة في بعض المناطق.

وطُلب من نحو 157 مليون أمريكي "البقاء دافئين" في مواجهة برد تراوح بين درجات تحت الصفر على طول الحدود الكندية إلى درجات دون التجمد جنوبا حتى ساحل خليج المكسيك.

ووصف الرئيس دونالد ترمب العاصفة بأنها "تاريخية. وقال "سنواصل مراقبة الوضع والتواصل مع كل الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين ودافئين!".

وأفرغ المتسوقون رفوف المتاجر الكبرى بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقطا كثيفا للثلوج في بعض المناطق، واحتمال تشكل تراكمات جليدية "كارثية" نتيجة الأمطار الجليدية.

وحذرت هيئة الأرصاد من احتمال أن يتسبب الجليد الكثيف في "انقطاعات طويلة الأمد للتيار الكهربائي وأضرار جسيمة في الأشجار وظروف سفر بالغة الخطورة أو مستحيلة"، بما في ذلك العديد من الولايات الأقل اعتيادا على طقس شتوي شديد القسوة.

Workers clear snow in Copley Square during a snowstorm in Boston, Massachusetts, on January 25, 2026.
عمال يزيلون الثلوج في ميدان كوبلي في بوسطن (الفرنسية)

خلفية مناخية

والعاصفة الحالية ناجمة عن دوامة قطبية، وهي كتلة من الهواء البارد المنخفض الضغط تتشكل عادة في القطب الشمالي على شكل حلقة دائرية صغيرة.

لكنها تصبح أحيانا بيضوية الشكل، مما يدفع الهواء البارد نحو أنحاء واسعة من أمريكا الشمالية.

ويشير العلماء إلى أن تزايد وتيرة هذه الاضطرابات في الدوامة القطبية قد يكون مرتبطا بتغير المناخ، على الرغم من أن النقاش لم يُحسم بعد، مع الأخذ في الاعتبار دور التقلبات الطبيعية.

وسأل ترمب، الذي يسخر من تغير المناخ وتراجع عن سياسات الطاقة النظيفة، عن العلاقة بين هذا المنخفض الجوي والتحولات المناخية الأوسع. وكتب "ماذا حدث للاحترار العالمي؟".

وحذرت السلطات من موجة برد قارس قد تستمر أسبوعا بعد العاصفة، لا سيما في المناطق السهلية الشمالية والغرب الأوسط العلوي، حيث يُتوقع أن تؤدي الرياح إلى خفض درجات الحرارة المحسوسة إلى ما دون 45 مئوية تحت الصفر.

ودرجات الحرارة المنخفضة هذه يمكن أن تصيب الجلد غير المحمي بقضمة الصقيع في غضون دقائق.

