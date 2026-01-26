طوارئ جوية بليبيا وإنذارات في السعودية وثلوج تعزل منطقة بالمغرب

أعلنت السلطات في شرق ليبيا حالة طوارئ في مناطق الشرق والجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين ضربت مناطق عدة في السعودية عاصفة ترابية وسيول وأمطار غزيرة، وعزلت الثلوج منطقة شرقي المغرب.

وقد أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أمس الأحد قرارا بشأن منح إجازة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لكافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية، وذلك استنادا إلى تقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية حول سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت سلطات شرق ليبيا أن القرار يستثني المرافق الصحية والجهات الأمنية من الإجازة، كما نص على إعلان حالة الطوارئ القصوى في المدن والمناطق الشرقية والجنوبية خلال الفترة ذاتها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي العاصمة الليبية طرابلس، نشر ناشطون ومنصات عبر فيسبوك، مساء أمس الأحد، مقاطع فيديو توثق تساقطا كثيفا لحبات البرد على مناطق عدة بالعاصمة.

وفي وقت سابق أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا باحتمالية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق شمال غربي البلاد، مع أمطار غزيرة بمناطق الشمال الشرقي.

السعودية

ونشرت منصات سعودية أمس الأحد، مقاطع فيديو توثق آثار عاصفة ترابية ضربت مناطق القصيم (وسط) والرياض وحوطة بني تميم (جنوب الرياض)، حيث أدت العاصفة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لا سيما لدى سائقي المركبات.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الإنذار الأحمر في المنطقة الشرقية والأحساء والعديد وبقيق والرياض، بسبب الأتربة المثارة والعواصف الترابية، موضحا أنها ستنشط مع رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة كيلومتر أو أقل.

كما تداول ناشطون سعوديون، صباح أمس الأحد ومساء أول أمس مشاهد توثق هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة، وتسببت في جريان السيول وإعاقة جانب من حركة المرور، وسط تحذيرات رسمية متواصلة وصلت إلى اللون الأحمر.

وشمل هطول الأمطار الغزيرة المدينة المنورة وحفر الباطن (المنطقة الشرقية) ومحافظة المجمعة (منطقة الرياض) ورفحاء (المنطقة الشمالية).

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة أول أمس السبت وأمس الأحد إنذارات جوية متعددة، وصل بعضها إلى مستوى التحذير باللون الأحمر، نتيجة توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

المغرب

وثقت مقاطع فيديو متداولة أمس الأحد تساقط كميات كبيرة من الثلوج في منطقة إملشيل الجبلية في إقليم ميدلت شرقي المغرب، ما أدى إلى عزل عدد من المنازل في بعض الدواوير الجبلية بعد تراكم الثلوج بكثافة.

وأظهرت المشاهد الثلوج وهي تغطي مساحات واسعة من المنطقة، وسط صعوبة في الحركة والتنقل، في حين بدت لقطات أخرى لنشطاء وسكان محليين وهم يحاولون إزالة الثلوج المتراكمة أمام أبواب منازلهم وفتح ممرات بسيطة لتسهيل الخروج والدخول.

عُمان

وثقت مقاطع مصورة أمس الأحد، مشاهد لجنوح سفينة على شاطئ بصة في ولاية خصب بمحافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عمان نتيجة الرياح القوية.

وتُظهر اللقطات -ومنها مشاهد جوية- جنوح السفينة نحو الشاطئ واندفاعها نحو الرمال بسبب الرياح الشديدة المصاحبة للأمطار.

العراق

وأغرقت مياه الأمطار شوارع مدينة البصرة جنوبي العراق، ما تسبب بعرقلة حركة السير وازدحام خانق وتعطل بعض السيارات.

وتداولت منصات عراقية أمس الأحد مشاهد متفرقة من غرق شوارع البصرة وتحولها إلى ما وصفها مواطنون بالبحيرات، في حين انتقد آخرون عمل البلديات وتلكؤ عمال مشاريع الصرف الصحي في أغلب المناطق.

كما نشر ناشطون عراقيون أمس الأحد لقطات توثق غرق مخازن المواد الغذائية والشوارع بمياه الأمطار في النجف في جنوب غرب العراق.

وأظهرت لقطة غرق مخازن المواد الغذائية بمياه الأمطار، كما وثق مقطع فيديو غرق شارع مقابل قرية الغدير في المحافظة بمياه الأمطار التي غمرت الشوارع وتسببت في أزمة مرور، وسط مطالبات لإدارة مياه الصرف الصحي بالتحرك.