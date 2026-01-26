انطلاق تدريبات "أمن الخليج العربي 4" في قطر

انطلقت في قطر تدريبات للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تستمر حتى الرابع من فبراير/شباط المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن التمرين التعبوي المشترك الذي يُنظَّم باسم "أمن الخليج العربي 4" انطلق برعاية وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وتشارك في التمرين الأمني، الذي بدأ أمس الأحد، الأجهزة والقوات الأمنية بدول مجلس التعاون، ووحدات أمنية أمريكية متخصصة، ويشمل تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية، بواقع يتجاوز 260 ساعة من التدريب الميداني المكثف.‏

ويهدف هذا التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز التكامل والتنسيق الميداني، واختبار كفاءة الخطط التشغيلية وآليات الاستجابة.

يُذكر أن أول تمرين مشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس جرى في عام 2016 بالبحرين باسم "أمن الخليج العربي 1″، تنفيذا لما تَقرَّر في الاجتماع التشاوري السادس عشر لوزراء داخلية دول المجلس، الذي عقد في الدوحة في 29 أبريل/نيسان 2015.