المعارض التونسي جوهر بن مبارك يعلّق إضرابه عن الطعام

أعلن القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، جوهر بن مبارك، تعليق إضرابه عن الطعام الذي كان يخوضه من محبسه احتجاجا على استمرار اعتقاله في القضية التي تعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".

وقال ابن مبارك، في رسالة من سجن ببلي في ولاية نابل شمال شرقي البلاد، إنه يعلن تعليق الإضراب الذي بدأه في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، واستمر 12 يوما، تزامنا مع ذكرى الثورة التونسية.

وأعرب ابن مبارك في رسالته التي نشرها عبر حسابه على منصة فيسبوك عن شكره لمن ساندوه خلال محنته، مؤكدا عزمه على مواصلة النضال.

وسبق أن خاض ابن مبارك إضرابا عن الطعام استمر 33 يوما، بدأه في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجا على اعتقاله، حيث حُكم عليه بالسجن 18 سنة.

وتعود قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/شباط 2023، حين أوقفت السلطات التونسية سياسيين معارضين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني، بتهم من بينها محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على الفوضى أو العصيان.

وبينما تقول السلطات إن المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية، تقول المعارضة إنها محاكمات سياسية يُستخدم فيها القضاء لملاحقة الرافضين لسياسات الرئيس قيس سعيد.

وكان سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.