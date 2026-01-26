عاجل,
مكتب نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة

Published On 26/1/2026
آخر تحديث: 01:03 (توقيت مكة)

مكتب رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

  • وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.
  • فتح المعبر كان مشروطا بإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات وبذل حماس أقصى جهدها لإعادتهم.
  • سنفتح معبر رفح بمجرد استكمال عملية تحديد مكان جثة ران غويلي وفقا للاتفاق مع واشنطن.
  • نؤكد التزامنا بإعادة جثة غويلي ولن نوفر جهدا في هذا الشأن.

 

المصدر: الجزيرة

