مكتب نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة
Published On 26/1/2026|
آخر تحديث: 01:03 (توقيت مكة)
مكتب رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
- وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.
- فتح المعبر كان مشروطا بإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات وبذل حماس أقصى جهدها لإعادتهم.
- سنفتح معبر رفح بمجرد استكمال عملية تحديد مكان جثة ران غويلي وفقا للاتفاق مع واشنطن.
- نؤكد التزامنا بإعادة جثة غويلي ولن نوفر جهدا في هذا الشأن.
المصدر: الجزيرة