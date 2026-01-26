العراق يرفض تجنيد مواطنيه في الجيش الروسي

أعرب مسؤول عراقي، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده محاولات تجنيد الشباب العراقي في صفوف الجيش الروسي أو أي جيوش أجنبية أخرى، وذلك خلال لقاء مع السفير الروسي في بغداد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين محمد بحر العلوم، استقبل الأحد، في مقر الوزارة، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، السيد إيلبروس كوتراشيف.

وأضافت في بيان: "شدد السيد الوكيل على الرفض القاطع لجمهورية العراق لأي محاولات لتجنيد الشباب العراقيين في صفوف الجيش الروسي أو أي جيوش أجنبية أخرى، موضحا أن القانون العراقي يجرّم ويعاقب على مثل هذه الممارسات".

وأكد البيان أن "الحكومة العراقية تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وتولي أولوية قصوى لحماية أبنائها من الزج بهم في صراعات أو حروب لا تخص العراق، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والدستورية في صون أمن المواطنين وسيادة الدولة".

وتخوض روسيا حربا دامية على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022؛ أدت إلى مقتل عشرات الآلاف.