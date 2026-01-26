العراق يرفض تجنيد مواطنيه في الجيش الروسي

أخبار|العراق

Russian servicemen of a separate engineering unit of the Southern Military District undergo an intensive combat training course to improve their skills in setting up barriers, clearing terrain of mines and crossing water obstacles, amid the Russia-Ukraine conflict at a firing range in the Rostov region, Russia, January 19, 2026. REUTERS/Sergey Pivovarov
جنود روس خلال مهمة تدريب جنوب البلاد (رويترز)
Published On 26/1/2026
آخر تحديث: 21:33 (توقيت مكة)

أعرب مسؤول عراقي، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده محاولات تجنيد الشباب العراقي في صفوف الجيش الروسي أو أي جيوش أجنبية أخرى، وذلك خلال لقاء مع السفير الروسي في بغداد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين محمد بحر العلوم، استقبل الأحد، في مقر الوزارة، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، السيد إيلبروس كوتراشيف.

وأضافت في بيان: "شدد السيد الوكيل على الرفض القاطع لجمهورية العراق لأي محاولات لتجنيد الشباب العراقيين في صفوف الجيش الروسي أو أي جيوش أجنبية أخرى، موضحا أن القانون العراقي يجرّم ويعاقب على مثل هذه الممارسات".

وأكد البيان أن "الحكومة العراقية تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وتولي أولوية قصوى لحماية أبنائها من الزج بهم في صراعات أو حروب لا تخص العراق، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والدستورية في صون أمن المواطنين وسيادة الدولة".

وتخوض روسيا حربا دامية على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022؛ أدت إلى مقتل عشرات الآلاف.

المصدر: الجزيرة + وكالات

