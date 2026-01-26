الصين ردا على تهديدات ترمب: شراكتنا مع كندا لا تستهدف أي طرف ثالث

أكدت الصين أن اتفاقها التجاري الأولي مع كندا لا يستهدف أي طرف ثالث، وذلك بعدما لوَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية في حال مضيها في الاتفاق.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن العلاقات بين الدول بالنسبة للصين يجب أن تقوم على منطق يكون فيه الجميع رابحا، وعلى التعاون لا المواجهة.

وأوضح جياكون أن الصين وكندا تبنيان شراكة إستراتيجية من نوع جديد لا تستهدف أي طرف ثالث، بل تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، كما تعزز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر كندا، السبت الماضي، من أنها إذا أبرمت اتفاقا تجاريا مع الصين فإنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كل البضائع الواردة منها إلى الولايات المتحدة.

شراكة إستراتيجية

وجاء تحذير ترمب بعد اتفاق أبرمه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع الصين خلال زيارة لبكين في يناير/كانون الثاني الجاري، إذ أشاد بـ"شراكة إستراتيجية جديدة" مع ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، مشيرا إلى أنها ستذلل العقبات أمام التجارة بين أوتاوا وبكين.

وأوضح كارني أن كندا ستسمح بموجب هذا الاتفاق التجاري بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع بتعريفات جمركية تفضيلية تبلغ 6.1%.

ويسعى كارني إلى تأمين أسواق جديدة لمنتجات بلاده في آسيا وأوروبا، في ظل الحرب التجارية الأمريكية التي بدأت في عهد ترمب.

وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده تحترم التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة والمكسيك، التي تنص على عدم السعي لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول لا تتبنى اقتصاد السوق.

وأضاف "لكن ما قامت به كندا مع الصين هو معالجة لبعض المشكلات التي ظهرت خلال العامين الماضيين".

إعلان

ونقلت رويترز عن السفارة الصينية في كندا، مساء السبت، أن بكين مستعدة للعمل مع كندا لتنفيذ ما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين، والمضي قدما في الشراكة الإستراتيجية الثنائية.