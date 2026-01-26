استمرار المشاورات اليمنية لتشكيل حكومة كفاءات

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الاثنين باستمرار المشاورات المكثفة التي يجريها رئيس الوزراء شائع الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات جديدة، لتكون قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي قوله، إنه من المتوقع استكمال المشاورات خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن المشاورات تتركز على اختيار فريق حكومي متجانس وقادر على العمل بروح المسؤولية الوطنية.

ولفت المصدر إلى أن عملية الاختيار وبتوجيهات من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي تستند إلى معايير واضحة وصارمة، في مقدمتها النزاهة، والكفاءة المهنية، والخبرة العملية، والسجل الإداري النظيف، إضافة إلى الالتزام بالعمل المؤسسي.

وشدد المصدر، على أن هذه المشاورات تأتي في ظل ما تحقق من إنجازات ونجاح في عملية "استلام المعسكرات" والمساعي الجادة لتوحيد القرار العسكري والأمني، ما يتطلب تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة.

وفي الـ15 من الشهر الجاري، قالت وكالة سبأ اليمنية، إن رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك قدم استقالة الحكومة، لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة بما ينسجم مع التحولات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وفي اليوم نفسه أصدر العليمي قرارا بتعيين الزنداني (شغل وزارة الخارجية في الحكومة السابقة) رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

ومثّلت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي -المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها- على حضرموت والمهرة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تحولا لافتا في البلاد، تغيرت على إثره موازين القوى بعد تمكن القوات الحكومية اليمنية بدعم من التحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة على المحافظة الإستراتيجية والمحافظات الشرقية والجنوبية.