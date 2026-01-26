اليمنية تطلق رحلات مباشرة من المخا وسقطرى مطلع فبراير القادم

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية بدء تدشين رحلاتها الجوية من مطاري المخا وسقطرى الدوليين إلى مطار جدة الدولي في السعودية، مطلع فبراير/شباط القادم، بعد أيام من استئناف نشاط 3 مطارات في محافظتي حضرموت والمهرة.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن محسن حيدرة نائب مدير عام الخطوط الجوية اليمنية للشؤون التجارية قوله إن تدشين تشغيل الرحلات الدولية من مطار المخا (يقع على ساحل محافظة تعز) إلى مطار جدة سيبدأ يوم الأحد القادم الأول من فبراير/شباط المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا يومي "الأحد والأربعاء".

وأشار حيدرة إلى أنه سيتم تدشين رحلات بين مطاري سقطرى (يقع في مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى) وجدة، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الثالث من فبراير/شباط المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا يومي "الاثنين والثلاثاء".

وأضاف حيدرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية والتوسعية للناقل الوطني (اليمنية)، في إطار تعزيز شبكة الرحلات الجوية للشركة، وربط المحافظات اليمنية بالمطارات الإقليمية، وتخفيف معاناة المسافرين، وتسهيل تنقلهم.

وكانت السلطات اليمنية استأنفت العمل مجددا في مطاري الريان وسيئون في حضرموت ومطار الغيضة بالمهرة بعد استعادة السيطرة على المحافظتين مطلع يناير/كانون الثاني الجاري بعد أن سيطر عليهما المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل مطلع الشهر الأخير من 2025.