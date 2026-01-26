الاحتلال يهدم منشآت بالخليل والمستوطنون يحرقون ممتلكات بنابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واسعة لعدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، تخللها هدم لمنشآت سكنية وزراعية، بالإضافة إلى اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بموازاة اعتداءات شنها مستوطنون على ممتلكات المواطنين.

ففي محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، قال مراسل الجزيرة إن سلطات الاحتلال هدمت 6 مساكن ومنشآت زراعية وحظائر للماشية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة عدة بركسات وحظائر ماشية لمواطنين في وادي القراشية بقرية خشم الدرج ببادية يطا جنوب الخليل.

وفي غرب المحافظة، أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل في بلدة ترقوميا.

وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن الشاب أُصيب في ساقه بالرصاص الحي، ووصفت حالته بالمتوسطة.

مداهمة عشرات المنازل

وفي طولكرم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين اقتحاما واسعا لبلدتي علار وصيدا شمالي المحافظة ترافق مع انتشار مدرعات وآليات عسكرية.

وقال شهود عيان إن القوات دهمت عشرات المنازل، وفتّشتها بعنف وكسرت محتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واحتجاز طالت أكثر من 40 مواطنا من البلدتين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرق طولكرم، ودهمت منازل وخرّبت محتوياتها دون تسجيل اعتقالات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين فتييْن بعد مداهمة منزليهما في بلدة كوبر شمال غرب رام الله وعبث محتوياتهما.

اعتداء بالضرب وتدمير ممتلكات

وفي نابلس، أصيب 5 مواطنين برضوض بعد تعرضهم للضرب على أيدي جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجرا.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه نقلت المصابين إلى المستشفى، في حين شهد المخيم انتشارا مكثفا للقوات التي دهمت عدة منازل وفتّشتها.

وفي اعتداء آخر، أضرم مستوطنون النيران في كوخ زراعي ودمروا منزلا في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية الفلسطينية إن المستوطنين ألقوا الحجارة على منازل المواطنين ووضعوا ماشية نافقة في إحدى الخِرب، في محاولة لترويع السكان ودفعهم إلى الرحيل ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التجمعات الريفية.

وفي الأغوار الشمالية، اضطرّت 4 عائلات إلى الرحيل عن خربة الحديدية، بعد تصاعد اعتداءات المستعمرين بحق السكان.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ استشهد أكثر من 1107 فلسطينيين وأصيب نحو 11 ألفا، فيما اعتقل أكثر من 21 ألفا خلال العامين الماضيين.