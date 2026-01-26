الإمارات تؤكد عدم استخدام مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة إيران

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عدم السماح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لشن هجوم عسكري على إيران، فضلا عن تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن "دولة الإمارات تلتزم بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن".

وأضاف البيان "وجددت التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج دولة الإمارات القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية".

تأتي تصريحات الإمارات مع تصاعد التهديدات بشأن شن هجوم عسكري أمريكي على إيران، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولا تزال هناك حالة من الغموض بشأن إمكان تنفيذ عمل عسكري في إيران، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي إن "أسطولا" يتجه نحو البلاد، لكنه عبَّر عن أمله في عدم اضطراره إلى استخدامه.

وكان ترمب قد وجَّه تحذيرات لطهران بسبب قتل متظاهرين، وكذلك استئناف برنامجها النووي.

وتشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق، تقول منظمات معنية بحقوق الإنسان إنها خلَّفت آلاف القتلى بينهم مدنيون. وتصف هذه المنظمات الاضطرابات بأنها أكبر حملة قمع منذ عام 1979.