إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على تهديد شرطيين بالضفة

LONDON, ENGLAND - MAY 12: Italy's Minister of Foreign Affairs Antonio Tajani speaks to the press following talks of the "Weimar+" group focused on Ukraine and the future of European security at Lancaster House on May 12, 2025 in London, England. British Foreign Secretary David Lammy hosted representatives from France, Italy, Germany, Spain, Poland and the EU, as well as Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha, for talks about Ukraine and the security of Europe. (Photo Adrian Dennis - WPA Pool/Getty Images)
تاياني قرر استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم "احتجاج قوي" على الحادثة (غيتي)
Published On 26/1/2026
|
آخر تحديث: 23:08 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الإسرائيلي في روما لتقديم احتجاج رسمي، على خلفية حادثة تعرّض فيها عنصران من الشرطة العسكرية الإيطالية لتهديد بالسلاح خلال زيارة ميدانية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة أن الحادث وقع أمس الأحد، عندما أوقف إسرائيلي مسلح -يُعتقد أنه مستوطن- الشرطيين الإيطاليين أثناء قيامهما بتفقد موقع ميداني، وذلك قبيل زيارة كانت مقررة لسفراء دول من الاتحاد الأوروبي لقرية قريبة من مدينة رام الله.

وبحسب مصدر حكومي إيطالي، فقد أجبر المسلح الإسرائيلي الشرطيين على الركوع تحت تهديد السلاح، وقام باستجوابهما بشكل مرتجل، رغم أنهما كانا يتنقلان في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية، وبحوزتهما جوازَي سفر دبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن الوزير أنطونيو تاياني قرر استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم "احتجاج قوي" على الحادثة، واعتبرها انتهاكا خطيرا يمس سلامة عناصر رسمية إيطالية تعمل في مهمة دبلوماسية.

وأضاف البيان أن السفارة الإيطالية في إسرائيل قدمت احتجاجا رسميا إلى حكومة بنيامين نتنياهو، وأجرت اتصالات مع وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي والشرطة، إضافة إلى جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، لمتابعة ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره.

وأكدت الخارجية الإيطالية أن الشرطيين عادا سالمين إلى القنصلية العامة الإيطالية في القدس بعد انتهاء الواقعة.

المصدر: رويترز

