إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على تهديد شرطيين بالضفة

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الإسرائيلي في روما لتقديم احتجاج رسمي، على خلفية حادثة تعرّض فيها عنصران من الشرطة العسكرية الإيطالية لتهديد بالسلاح خلال زيارة ميدانية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة أن الحادث وقع أمس الأحد، عندما أوقف إسرائيلي مسلح -يُعتقد أنه مستوطن- الشرطيين الإيطاليين أثناء قيامهما بتفقد موقع ميداني، وذلك قبيل زيارة كانت مقررة لسفراء دول من الاتحاد الأوروبي لقرية قريبة من مدينة رام الله.

وبحسب مصدر حكومي إيطالي، فقد أجبر المسلح الإسرائيلي الشرطيين على الركوع تحت تهديد السلاح، وقام باستجوابهما بشكل مرتجل، رغم أنهما كانا يتنقلان في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية، وبحوزتهما جوازَي سفر دبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن الوزير أنطونيو تاياني قرر استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم "احتجاج قوي" على الحادثة، واعتبرها انتهاكا خطيرا يمس سلامة عناصر رسمية إيطالية تعمل في مهمة دبلوماسية.

وأضاف البيان أن السفارة الإيطالية في إسرائيل قدمت احتجاجا رسميا إلى حكومة بنيامين نتنياهو، وأجرت اتصالات مع وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي والشرطة، إضافة إلى جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، لمتابعة ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره.

وأكدت الخارجية الإيطالية أن الشرطيين عادا سالمين إلى القنصلية العامة الإيطالية في القدس بعد انتهاء الواقعة.