إعلام إسرائيلي: إعادة فتح معبر رفح خلال 48 ساعة

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إنه من المتوقع فتح معبر رفح خلال الساعات الـ48 المقبلة، بعد إعادة جثة آخر أسير إسرائيلي من قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث بأن أعضاء حكومة التكنوقراط الفلسطينية سيدخلون قطاع غزة بضغط أمريكي بعد فتح معبر رفح المرتقب.

كذلك، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين في المنطقة تأكيدهم أنه من المقرر إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين هذا الأسبوع.

وقال المسؤولون إنه من المقرر نشر مراقبين أوروبيين وأفراد من الأمن الفلسطيني في المعبر، فيما سيواصل الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل التدقيق في هويات العابرين ومراقبتهم عند المعبر.

وفي وقت سابق اليوم، عثر الجيش الإسرائيلي على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غويلي، بعدما أعلن أمس الأحد البحث عن رفاته في مقبرة شمال قطاع غزة، بأعقاب تأكيد كتائب القسام منح معلومات استخباراتية عن مكان رفاته.

وخلال الشهور الماضية، ربطت إسرائيل إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر باستعادة جثمان آخر أسير لها من القطاع.

والسبت، زار المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إسرائيل حيث بحثا مع نتنياهو الخطوات المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكدت مصادر إسرائيلية أن واشنطن ضغطت باتجاه فتح معبر رفح.

وفي مايو/أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح خلال عملية برية شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أُغلق المعبر ودُمّرت مبانيه منذ ذلك الحين.