قسد تقتحم قرية بريف الحسكة والجيش يفكك عبوات في محيط عين العرب

أفاد مصدر عسكري سوري للجزيرة، اليوم الاثنين، بإصابة عدد من أهالي قرية الصفا في ريف الحسكة بعد أن اقتحمها مسلحون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في حين قال المركز الإعلامي لـ"قسد" إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح خلال قصف طائرة مسيَّرة تابعة لمن سمتهم "فصائل دمشق" على قرية الميلبية في الريف الجنوبي للحسكة.

وأفادت قناة الإخبارية السورية باقتحام قسد قرية الصفا في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، مضيفة أنها استهدفت الأهالي وأصابت العديد منهم وسط مناشدات بتدخل الجيش السوري.

وفكك أفراد الهندسة في الجيش السوري عددا كبيرا من العبوات الناسفة زرعتها قسد في قره قوزاك وصرين شرق حلب، بحسب وزارة الدفاع السورية. كما أصيب 3 مدنيين من عائلة واحدة جرّاء انفجار لغم زرعته قسد في ريف حلب الشرقي، بحسب الإخبارية السورية، مضيفة أن الانفجار وقع في سيارة كانت تقل أفراد العائلة، بالقرب من قرية جعدة السمعوات في ريف عين العرب.

معبر إنساني

وتوافدت العائلات عبر ممر نور علي جنوبي عين العرب، بعد انتشار مكثف لفرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف في الممر الإنساني الواقع بريف حلب الشرقي.

وأعلنت اللجنة المركزية لاستجابة حلب تعزيز إجراءاتها الإنسانية والخدمية لضمان عبور المدنيين بأمان عبر الممر الإنساني المفتوح في قرية نور علي قرب بلدة صرين.

جاء ذلك عقب إرسال قافلة إغاثية مؤلفة من 24 شاحنة بالتعاون مع الأمم المتحدة، محمَّلة بمواد طبية وإغاثية ومواد للتدفئة.

وأفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، أمس الأحد، بأن ممر نور علي أصبح آمنا لخروج العائلات من مدينة عين العرب شرقي حلب.

وحددت هيئة العمليات، بالتنسيق مع محافظة الحسكة، طريق الرقة – الحسكة بالقرب من قرية تل داود ممرا مخصصا لخروج العائلات، مشيرة إلى أن هذه الممرات ستكون مخصصة أيضا لإدخال المساعدات والحالات الإنسانية.

إعلان

ومساء الأحد، أعلن الجيش السوري أن قسد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، عبر استهداف مواقع انتشار قوات الجيش بمحيط منطقة عين العرب شمالي البلاد، مشددا على أنه يدرس خيارات الرد.

واستهدفت قسد منازل وآليات ببلدة صرين والقرى المحيطة بها في محافظة حلب بأكثر من 15 مسيَّرة انتحارية، مما أدى إلى أضرار مادية طالت آليات ومنازل الأهالي، دون تسجيل خسائر بشرية.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، على أن يستمر 4 أيام، التزاما بالتفاهمات المعلنة من جانب الدولة مع قسد، وذلك قبل تمديده 15 يوما بدءا من مساء السبت.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة وقسد اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر التنظيم ومؤسساته ضمن الدولة السورية.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروق متكررة من قسد لاتفاقاته المُوقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر.