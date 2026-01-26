إسرائيل تحذر شركات الطيران الأجنبية من "نهاية أسبوع حساسة"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد أن رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي شموئيل زكاي حذر شركات الطيران الأجنبية أن نهاية الأسبوع الجاري ستكون فترة حساسة، وذلك في ظل استمرار تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وحسب القناة الـ12 الإسرائيلية وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، بعث برسالة إلى شركات الطيران الأجنبية، لم يستبعد فيها أن تقدم تل أبيب مرة أخرى على إغلاق مجالها الجوي، كما حدث خلال المواجهات السابقة بين إسرائيل وإيران خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2024، ويونيو/حزيران 2025.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية أمس الأحد إن تصاعد التوتر مع إيران انعكس على رحلات شركات الطيران العالمية إلى إسرائيل، إذ جرى إلغاء واسع النطاق لرحلات مبرمجة إلى إسرائيل.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة "إي تي آي" الإيطالية مددتا تعليق رحلاتهما الليلية إلى إسرائيل، في حين أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

وكانت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" قد أعلنت الجمعة الماضية إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.

وفي سياق متصل، أورد موقع "والا" الإسرائيلي مساء أمس أن شركات الطيران الإسرائيلية أعلنت عن تسهيل عملية إلغاء المسافرين للحجوزات أو تعديل مواعيدها، تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران. ويتعلق الأمر بكل من شركات "العال" و"يسرائيل" و"أركياع" وهي شركات الطيران المدني الرئيسية في إسرائيل.

استعدادات للإجلاء

ويوم الأربعاء الماضي، كشفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أن شركات الطيران المدني الإسرائيلية قد أجرت استعداداتها لإجلاء أساطيلها من المطارات الإسرائيلية إلى وجهات مختلفة حول العالم، وذلك لحمايتها من الصواريخ الإيرانية في حال وقوع هجوم أمريكي على إيران.

إعلان

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الأسابيع القليلة بتوجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على طريقة تعاملها مع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، وفي الأسبوع ما قبل الماضي، بدا أن ترمب تراجع عن موقفه، قائلا إن طهران أوقفت عمليات إعدام متظاهرين كانت تعتزم تنفيذها.

غير أن الرئيس الأمريكي عاد وصرح الخميس الماضي بأن "أسطولا عسكريا" أمريكيا ضخما يتجه نحو منطقة الخليج، وقال "نحن نراقب إيران".