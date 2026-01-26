أوباما يدق "جرس إنذار" بسبب أحداث مينيابوليس

وصف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حادث إطلاق النار الأخير في مينيابوليس بولاية مينيسوتا بأنه "جرس إنذار لكل أمريكي"، وحث المسؤولين الفدراليين على العمل مع الولاية.

وقال أوباما في منشور على منصة "إكس" إن "مقتل أليكس بريتي مأساة مفجعة، ويجب أن يكون أيضا جرس إنذار لكل أمريكي، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، إذ إن العديد من قيمنا الجوهرية كأمة تتعرض للهجوم بشكل متزايد".

واستنكر الرئيس الأسبق "مشهد مجندي إدارة الهجرة والجمارك الملثمين وغيرهم من العملاء الفدراليين"، وقال إنهم "يتصرفون دون رادع، وينخرطون في أساليب تبدو مصممة لترهيب سكان مدينة أمريكية كبرى، ومضايقتهم، واستفزازهم، وتعريضهم للخطر".

وندد أوباما بأساليب عناصر إدارة الهجرة في قمع واعتقال المواطنين، التي أسفرت عن مقتل مواطنين أمريكيين اثنين في شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ووصفها بأنها "مُخجلة وخارجة عن القانون وقاسية".

وفي ما يتعلق بتبرير المسؤولين في البيت الأبيض لعمليات القتل، قال أوباما "يبدو أن الرئيس ومسؤولي الإدارة الحالية حريصون على تصعيد الموقف، في حين أنهم يقدمون تفسيرات علنية لإطلاق النار على السيد بريتي ورينيه غود لا تستند إلى أي تحقيق جاد، بل وتتناقض بشكل مباشر مع الأدلة المصورة".

ودعا أوباما الشعب الأمريكي إلى "دعم موجة الاحتجاجات السلمية في مينيابوليس وأجزاء أخرى من البلاد، والاستلهام منها"، وقال إنها فرصة لكل مواطن "للتحدث علنا ضد الظلم، وحماية حرياتنا الأساسية، ومحاسبة حكومتنا".

وطالب قادة وزعماء محليون وديمقراطيون في أنحاء البلاد برحيل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة الفدراليين من ولاية مينيسوتا، بعد أن أطلق أحد عناصر دورية الحدود النار السبت فقتل أليكس بريتي، وهو ممرض أمريكي يبلغ 37 عاما، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع المتظاهرين في مدينة لا تزال تحت وقع الصدمة جراء مقتل رينيه غود البالغة 37 عاما، أيضا برصاص عناصر أمن فدراليين في السابع من الشهر الحالي في المدينة نفسها.

ودعا غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا، في وقت سابق إلى إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ورئيس قطاع حرس الحدود جريج بوفينو، كما هدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي بحجب تمويل ميزانية وزارة الأمن الداخلي.