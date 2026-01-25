واشنطن تستعد لترحيل مهاجرين إيرانيين

أفادت منظمة إيرانية أمريكية بأن السلطات الأمريكية تستعد لتنفيذ عملية ترحيل مهاجرين إيرانيين إلى بلادهم خلال الأيام المقبلة، في خطوة وصفتها بأنها "مقلقة" في ظل التطورات الجارية داخل إيران.

وقالت المنظمة الحقوقية إن عملية الترحيل المرتقبة ستكون الأولى من نوعها منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي ترافقت مع صعوبات كبيرة في التحقق من المعلومات نتيجة الانقطاع الواسع لخدمات الإنترنت في 8 يناير/كانون الثاني.

وحجبت السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت منذ 8 يناير/كانون الثاني بالتزامن مع اتساع نطاق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد أواخر العام الماضي، وحملت مطالب اقتصادية قبل أن تتصاعد وتتخذ بعدا سياسيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد لوّح في مناسبات سابقة بإمكانية اتخاذ إجراءات ضد إيران على خلفية التطورات الداخلية، ثم بدا وكأنه تراجع عن هذه التصريحات بعدما أشارت واشنطن إلى أن طهران أوقفت تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الموقوفين في تلك الأحداث.

ترحيل قسري

وقال رئيس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، جمال عبدي، في بيان الخميس، إن الإدارة الأمريكية "تقوم اليوم بإعادة إيرانيين قسرا إلى بلادهم"، معتبرا أن ظروف الترحيل تستدعي مراجعة.

وبحسب المنظمة، فإن الرحلة المرتقبة ستكون الثالثة على الأقل لترحيل إيرانيين خلال الأشهر الماضية، بعد رحلتين مماثلتين في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، الماضييْن

وأوضح الدبلوماسي المكلّف بمتابعة المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، أبو الفضل مهرابادي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، السبت، أن نحو 40 إيرانيا سيجري ترحيلهم، مشيرا إلى أنهم سيغادرون الأحد على متن طائرة من مطار فينيكس بولاية أريزونا.

ولم تُصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أي تعليق فوري حول الرحلة المرتقبة.

إعلان

وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس ترمب على أن مكافحة الهجرة غير النظامية تمثل أولوية لإدارته، مع تكرار حديثه عن "غزو" تتعرض له الولايات المتحدة من قبل "مجرمين أجانب".

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، رحلت السلطات الأمريكية نحو 100 إيراني إلى بلادهم، بعد التنسيق مع الحكومة الإيرانية، في خطوة مثلت لحظة نادرة بين الولايات المتحدة وإيران.