هكذا يعاني الغزيون بعد تدمير الاحتلال مصانعهم ومنشآتهم الإنتاجية

تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدمار كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية، ففي المناطق الشرقية لمدينة غزة، مثلا، دُمرت مصانع ومنشآت منتجة بالكامل.

كما فقدَ آلاف العمال مصدر رزقهم، وباتوا يواجهون أوضاعا من البؤس والفقر، في حين لا يعرف أصحاب تلك المصانع والمنشآت كيف ينهضون مجددا، بالنظر لحجم الدمار والحصار.

ورصد مراسل الجزيرة في غزة شادي شامية جانبا من معاناة الغزيين في المناطق الشرقية من مدينة غزة جراء تدمير الاحتلال مصانعهم ومصادر رزقهم.

وبعدما كانت تساهم في الناتج القومي وتُشغّل الآلاف من العمال، دمر الاحتلال الإسرائيلي بالكامل المنشآت والمصانع التجارية التي كانت توجد في المناطق الشرقية من غزة.

وحسب أحد المواطنين، فقد كانت أكثر من 200 عائلة تعيش من أحد المصانع في المنطقة، لكنها فقدت كل شيء بسبب الحرب الإسرائيلية التي استهدفت مصدر رزقهم.

ونقل مراسل الجزيرة مشهد المواطن أحمد حبوب الذي كان يقف على أنقاض مصنعه المدمر بالكامل شرق مدينة غزة، والذي كان يعمل في صناعة الأحذية ويشغل العشرات من العمال.

ويقول هذا المواطن إن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد خلال عدوانه على غزة تدمير المصانع والبنى التحتية الاقتصادية حتى يربط اقتصاد القطاع به.

ووفق المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، فإن الاحتلال اعتمد سياسة التدمير الممنهج للقطاعات الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أنه دمر أكثر من 90% من القطاع التجاري وعطّل العمالة في غزة لتصل نسب البطالة فيها إلى أكثر من 80%، وفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني.

وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى دمار واسع طال مختلف القطاعات والبنى التحتية.