هجمات كبيرة متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على وقع المحادثات

أفادت كل من السلطات الروسية والأوكرانية بأن بلديهما تعرضا لهجمات عسكرية كبيرة، ويجري ذلك بالتزامن مع جولة مباحثات أمريكية أوكرانية روسية متواصلة من أجل إنهاء الحرب بين البلدين.

وقال حاكم ‍منطقة بيلغورود الروسية الحدودية فياتشيسلاف جلادكوف السبت إن القوات الأوكرانية شنت هجوما ضخما على البلدة الرئيسية في المنطقة، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة.

ووصف جلادكوف -في منشور على تطبيق تلغرام- الهجوم بأنه "أكبر قصف لبلدة بيلغورود"، وقال "تضررت مواقع الطاقة، واشتعلت النيران في أحد المباني، ويقوم طاقم من وزارة الطوارئ بالتعامل مع الحريق".

وأضاف "تسببت شظايا طائرة مسيّرة أُسقطت في نشوب حريق في فناء أحد المباني"، كما أدى إسقاط مسيّرة أخرى إلى إلحاق ‌أضرار بمنازل في قرية مجاورة.

الهجوم الأعنف منذ أسابيع

من جهته، وصف الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي موجة الهجمات الروسية ليلة السبت على بلاده بأنها كانت الأعنف منذ أسابيع.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام "شنت روسيا هجوما واسعا على مناطقنا خلال الليل، حيث أطلقت 370 طائرة مسيرة قتالية و21 صاروخا من أنواع مختلفة".

وكانت السلطات الأوكرانية أفادت بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 في قصف روسي استهدف العاصمة كييف ومقاطعتي خاركيف ودنيبرو، وأوضحت أن خاركيف كانت الأكثر تضررا، إثر استهداف البنية التحتية لمحطات الطاقة.

وعلق زيلينسكي بأن تركيز الهجمات الروسية على قطاع الطاقة يؤكد أهمية تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا من خلال تسريع الحصول على منظومات الدفاع الجوي.

مباحثات مثمرة

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع مباحثات في الإمارات وُصفت بالمثمرة، حيث توقع مسؤول أمريكي عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وزيلنسكي بالنظر للتقدم في المحادثات.

وأضاف المسؤول أنه جرى الاتفاق على بدء جولة مباحثات أمريكية أوكرانية روسية جديدة اليوم الأحد، واصفا ذلك بالمؤشر الجيد.

إعلان

وكانت وكالة تاس نقلت عن دبلوماسي روسي قوله إن قضية الأراضي لا تزال الأكثر صعوبة، بينما قال زيلنسكي إن الجولة المنتهية كانت مثمرة، وإن المحادثات ركزت بشكل أساسي على مصير إقليم دونباس.