نائب يمني يعترض على كلمة رئيس البرلمان العربي بشأن بلاده

اعترض النائب اليمني في البرلمان العربي، علوي الباشا -أمس السبت- على كلمة رئيس البرلمان محمد اليماحي، مطالبا إياه بتعديل كلمته بشأن اليمن لتأكيد وحدته وسيادة أراضيه.

وذكر الباشا أن رئيس البرلمان أكد رفضه للمساس بسيادة السودان والصومال، دون الإشارة لذلك أثناء حديثه عن اليمن أو التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي اليمنية، خلال الجلسة العامة للبرلمان بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي للبرلمان العربي على فيسبوك لاحقا، نص كلمة اليماحي، متضمنة فقرة تؤكد على وحدة اليمن.

وبحسب الكلمة المنشورة في "فيسبوك"، قال اليماحي إن "موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة اليمنية استنادا الى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا ودوليا والتي تؤكد على وحد اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي…".

ورحب "بعقد مؤتمر شامل لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، مثمنا استضافة السعودية لهذا المؤتمر، وداعيا كافة المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفاعلة والمسؤولة فيه، وتغليب المصالح العليا للشعب اليمني على أي اعتبارات أخرى".

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت مناطق شرقي وجنوبي اليمن مواجهات بعد شن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي -المُطالب بانفصال جنوب اليمن- هجوما على محافظتي حضرموت والمهرة والسيطرة عليهما، قبل أن تتمكن القوات الحكومية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية من استعادة السيطرة عليهما مطلع الشهر الجاري.

ومنذ 2015، شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية إنشاء العديد من التشكيلات المسلحة غالبيتها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فقد نفوذه العسكري مؤخرا عقب سيطرة القوات الحكومية، بدعم سعودي، على هذه المناطق.