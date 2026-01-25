مقتل مدنيَّين برصاص قسد في الحسكة واتهامات للجيش بمهاجمة عين العرب

قُتل شابان برصاص قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأحد، أحدهما في مدينة الحسكة والآخر في قرية الغريقة بريف القامشلي، بحسب الإخبارية السورية. في حين اتهمت "قسد" القوات الحكومية السورية بشن هجمات على قرى عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب وقصف قرية القاسمية ما تسبب بمقتل طفل وإصابة 3 أشخاص.

وأفاد مراسل الإخبارية بأن قسد استهدفت بقذائف الهاون محيط قرية الجامل بريف جرابلس شرقي حلب دون وقوع إصابات. في حين قال الدفاع المدني السوري إن قذيفة سقطت في بلدة الحاوي بريف جرابلس شمال شرقي حلب، مضيفا أن قسد شنت أيضا حملة دهم في قرى عدة، واعتقلت عددا من الشبان في محيط الدرباسية شمال مدينة الحسكة.

بدورها، قالت قسد في بيان صحفي إنه على الرغم من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، فإن قوات الحكومة شنت هجمات على قرى الشيوخ وزيرك والجلبية على أطراف عين العرب.

ومساء السبت، أعلن الجيش السوري أن تنظيم قسد استقدم تعزيزات من جبال قنديل شمالي العراق إلى الحسكة، وشدَّد على وقوفه بوجه جميع المشاريع الإرهابية العابرة للحدود.

وبعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع تمديد مهلة وقف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش كافة مدة 15 يوما إضافية، دعما للعملية الأمريكية لنقل سجناء تنظيم الدولة من سجون تنظيم قسد إلى العراق.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة السورية وقسد اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر التنظيم ومؤسساته ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروق وصفتها الحكومة بأنها تصعيد خطير.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروق متكررة من قسد لاتفاقه المُوقع مع الحكومة في 10 مارس/آذار 2025.

وتبذل حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد حكم استمر 24 عاما.