مسؤول روسي: العلاقات مع واشنطن تعود إلى طبيعتها

أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تعود إلى وضعها الطبيعي، وقال إن الجانبين يجريان حوارا بشأن القضايا الخلافية العالقة والمثيرة للتوتر.

وأوضح ريابكوف -لوكالة تاس الروسية الرسمية- أن "التواصل بين الجانبين يتم على مستوى الخبراء، والأمور تعود إلى طبيعتها -إن صح التعبير- بمعنى أن مثل هذه الاتصالات العملية تجري في العواصم، أي في واشنطن وموسكو".

وأضاف أن "الجولة السابقة من هذه الحوارات كانت في واشنطن"، موضحا أنه لا يتم الإعلان عن هذه الاتصالات واللقاءات بشكل واسع "حرصاً على توفير الأجواء والظروف المناسبة"، وأكد أنه سيتم العمل على إيجاد طريقة لعرض نتائج اللقاءات.

وتأتي تصريحات ريابكوف بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبو ظبي، للبحث في تسوية يعرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكنها لم تسفر بعدُ عن التوصل إلى حل وسط.

وتعتبر هذه المباحثات أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

وشارك في المحادثات مبعوثا الرئاسة الأمريكية ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب رئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين من روسيا وأوكرانيا.

وسبق أن أكدت روسيا رغبتها في حل دبلوماسي، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل على تحقيق أهدافها عبر الوسائل العسكرية إذا بقي التوصل إلى حل تفاوضي بعيد المنال.