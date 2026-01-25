مسؤول أمريكي يتوقع فتح معبر رفح خلال أيام

توقع مسؤول أمريكي معبر رفح بين قطاع غزة ومصر خلال الأيام المقبلة، وفق ما نقل موقع أكسيوس اليوم الأحد.

وقال الموقع الأمريكي إن من المتوقع أن يصل الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف، غدا الاثنين، إلى إسرائيل لبحث فتح المعبر.

وأضاف أن ملادينوف سيجري في إسرائيل محادثات بشأن المعبر والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي السياق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر ينعقد لبحث فتح المعبر وقضايا أخرى.

وقال موقع أكسيوس، سابقا، إن المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف بحث خلال اجتماع في إسرائيل، ضم المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، فتح معبر رفح وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الاجتماع الذي جمع مسؤولين أمريكيين مع نتنياهو في إسرائيل، أمس السبت، أتى لحسم قضية فتح معبر رفح، إذ تطالب إسرائيل باستعادة جثة آخر أسير إسرائيلي بالقطاع لفتح المعبر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن ويتكوف ضغط على نتنياهو باتجاه فتح معبر رفح، دون ربط الأمر باستعادة جثة آخر أسير.

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر تأكيدها التوصل إلى اتفاق بخصوص المعبر خلال الاجتماع، دون توضيح تفاصيل الاتفاق.

وبدوره، قال موقع "والا" الإسرائيلي إن هناك خلافات في الحكومة بشأن فتح معبر رفح قبل استعادة الجثة الأخيرة ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأتى ذلك بعد تأكيد رئيس لجنة الإدارة الوطنية لقطاع غزة علي شعث، الخميس، أن معبر رفح سيتم فتحه الأسبوع المقبل، دون توضيح الآلية التي سيتم اعتمادها.

وسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح في مايو/أيار 2024، خلال عملية برية شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أُغلق المعبر ودُمّرت مبانيه منذ ذلك الحين.