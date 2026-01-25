محافظ عدن يناقش مع مسؤول أممي تموضع القوات العسكرية خارج المدينة

قال وزير الدولة محافظ محافظة عدن، عبد الرحمن شيخ -اليوم الأحد- إن استكمال خطوات إعادة الانتشار العسكري في العاصمة المؤقتة "يعكس التزاما واضحا ببناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة النظام والقانون".

وأكد شيخ خلال لقائه ألبرت سكوت مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أن "تحقيق الأمن والاستقرار يمثل أولوية قصوى للسلطة المحلية بالمحافظة، وفق ما أوردته وكالة سبأ الرسمية.

وبحسب الوكالة فقد ناقش الجانبان سير إعادة تموضع القوات العسكرية خارج العاصمة المؤقتة عدن، وأهمية الحوار الجنوبي الجنوبي المرتقب في الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانبان جهود السلطة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتنفيذ خطة إعادة تموضع القوات العسكرية، وإخراجها من مدينة عدن، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ الطابع المدني للعاصمة المؤقتة، وتطبيع الحياة وتحسين الخدمات.

وأمس السبت، ناقش اجتماع للسلطات اليمنية والتحالف العربي -بقيادة السعودية- في عدن تنسيق الجهود الرامية إلى استكمال مراحل تنفيذ خطة إخراج المعسكرات وإعادة تموضعها خارج المدينة الإستراتيجية، بعد نحو أسبوع من بدء تطبيق المرحلة الأولى.

وحسب وكالة "سبأ"، ضم الاجتماع السلطات المحلية بعدن وقيادة وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة بحضور مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، اللواء الركن فلاح الشهراني.

وكانت عدن قد شهدت الاثنين الماضي 19 يناير/كانون الثاني الجاري تسلم قوة (حماية المنشآت) لمعسكر (جبل حديد) أقرب المعسكرات من القصر الرئاسي في "معاشيق" بعد إخلائه، بإشراف من القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.