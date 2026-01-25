مجلس النواب العراقي ينتخب رئيس البلاد الثلاثاء

ينتخب مجلس النواب العراقي رئيسا للجمهورية في جلسة لهذا الغرض بعد غد الثلاثاء، بحسب ما أفاد رئيسه هيبت الحلبوسي اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحلبوسي قوله إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية" ستُعقد في 27 يناير/كانون الثاني.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمهّد لتسمية رئيس مكلَّف بتأليف الحكومة، والمرجَّح أن يكون نوري المالكي بعدما رشحه لهذا المنصب، السبت الماضي، تحالف "الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب شيعية ويشكّل الكتلة النيابية الأكبر.

وسبق للمالكي (76 عاما) أن ترأس الحكومة بين عامي 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للبلاد.

ويجب على رئيس الجمهورية، خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، أن يكلّف رئيسا للحكومة، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بحسب الدستور. ولدى الرئيس المكلَّف مهلة 30 يوما لتأليف حكومته.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005 بعد عامين من الغزو الأمريكي الذي أطاح نظام صدام حسين، أصبح رئيس الوزراء شيعيا، وهو عمليا رأس السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سُنيا.

تنافس حزبين

وتشهد الأوساط السياسية الكردية تنافسا تاريخيا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ومعقله أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية ثانية كبرى مدن الإقليم.

وفي العقدين الأخيرين، انتُخب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسا للجمهورية، وهو منصب شرفي الى حد كبير يشغله حاليا عبد اللطيف رشيد.

وتقدَّم 81 شخصا بينهم 4 نساء بطلب الترشح للرئاسة، أبرزهم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين (76 عاما) ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاما).

واستنادا إلى التوقيتات الدستورية، فإن البرلمان ملزَم بانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر بعد الجلسة الأولى التي انتهت بانتخاب الحلبوسي، وهي مدة تنتهي بانقضاء يناير الجاري.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهد العراق انتخابات برلمانية بنسبة مشاركة 56.11%، انتُخب خلالها أعضاء مجلس النواب الـ329، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.