كاتبة بنيويورك تايمز: ترمب رئيس "لا أمريكي"

وصفت إحدى كاتبات الرأي البارزات في نيويورك تايمز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه رئيس "لا أمريكي" لأنه في نظرها يُشوّه القيم التي تأسست عليها الولايات المتحدة وهي "رعاية بعضنا البعض واحترام حقوق بعضنا البعض" وبالتالي فإنه نسف أمريكا من ماهيتها.

وبنبرة نقدية حادة، قالت مورين دوود في مقالها الأسبوعي بنيويورك تايمز، أمس السبت، إن أمريكا يفترض أن يقودها رئيس موحّد وذو حضور قوي ومطمئن، أما الرئيس ترمب فإنه يتصرف كطفل فوضوي.

وأضافت أن الرئيس ترمب يُسبب باستمرار اضطرابات في جميع أنحاء العالم، ويتجاوز الحدود ويُعيد تشكيل كل شيء على صورته الفوضوية، ولا يولي أي اهتمام للحوار الهادئ، بل يريد إشعال الحرائق.

دوود: الرئيس ترمب دمّر المُثل التي جعلت أمريكا منارة ساطعة للديمقراطية، وبات يُنظر إلى الأمريكيين الآن على أنهم أشرار وأنانيون وفوضويون وعدوانيون

وانطلقت دوود في انتقاداتها للإدارة الحالية من شعورها بالاشمئزاز وهي تستمع إلى "النشيد الوطني الأمريكي" بعد أن أصبح ذلك إجباريا في فعاليات الأوركسترا السيمفونية الوطنية بقرار من "رئيسنا الأناني وحاشيته المتملقة المخيفة، الذين لا يُظهرون سوى الازدراء للدستور والقيم الأمريكية".

وتأسفت الكاتبة لكون الرئيس ترمب دمّر في نظرها المُثل التي جعلت أمريكا منارة ساطعة للديمقراطية، وبات يُنظر إلى الأمريكيين الآن على أنهم أشرار وأنانيون وفوضويون وعدوانيون.

محاولة قلب النظام

واستدلت الكاتبة في طرحها بشهادة المحقق الأمريكي الخاص السابق جاك سميث الذي قال الخميس الماضي أمام الكونغرس إن الرئيس ترمب حاول عام 2021 قلب نظام الحكم وعرّض للخطر المشرعين ونائبه مايك بنس.

وقال سميث في شهاته إن التحقيقات كشفت أن دونالد ترمب هو الشخص الذي تسبب في أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021، وأن ذلك "كان متوقعا بالنسبة له، وأنه سعى لاستغلال العنف".

وعبرت الكاتبة عن امتعاضها وهي ترى أمريكا على أعتاب الذكرى السنوية الـ250 لتأسيسها ويقودها رئيس يشوّه جميع القيم التي بنيت عليها، وقالت إنه لا يفترض أن يكون هذا البلد مكانا يُعتقل فيه طفل في ربيعه الخامس من طرف رجال ملثمين من إدارة الهجرة.

وانتقدت الكاتبة الرئيس ترمب بسبب شعوره بأنه يحق له الحصول على كل ما يريده: جزيرة غرينلاند، التي قال بشأنها في منتدى دافوس "كل ما أريده هو قطعة من الجليد"، وكندا ومركز كينيدي وصولا إلى جائزة نوبل للسلام التي لم يفز بها.

ولاحظت الكاتبة أنه خلافا لأسلافه في البيت الأبيض، فإن الرئيس ترمب لا يواجه روسيا، بل يجاملها ويستخف بجنود الدول الأعضاء في حلف الناتو الذين ماتوا من أجل أمريكا في أفغانستان ويقلل من شأن كندا ويدّعي أنها "تعيش بفضل الولايات المتحدة".

تجاوزات إدارة الهجرة

وبخصوص أداء الرئيس ترمب في التصدي للهجرة غير النظامية، استشهدت الكاتبة باستطلاع رأي جديد أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا، وقال أغلب المشاركين فيه إن إدارة الهجرة والجمارك قد تجاوزت حدودها.

وعلقت الكاتبة على الاضطرابات الحالية في مدينة مينيابوليس (ولاية مينيسوتا) بسبب تدخلات عملاء إدارة الهجرة، وقالت إنها تحولت إلى منطقة حرب مرعبة بعد أن ادعت إدارة الهجرة أن ضباطها مسموح لهم باقتحام منازل الناس دون أوامر قضائية.

وعددت دوود تجاوزات موظفي إدارة الهجرة في مينيابوليس حيث أطلق أحدهم النار على أم غير مسلحة وأرداها قتيلة، وقاموا بسحب مواطن أمريكي مجنّس وليس لديه سجل إجرامي، من منزله إلى الثلج، وهو يرتدي ملابسه الداخلية فقط. كما احتجزت الإدارة نفسها 4 أطفال من منطقة مدرسية واحدة.

وعلقت الكاتبة على تلك التجاورات بالقول إن أنصار الرئيس ترمب لا يميّزون بين مجرم عبر حدود أمريكا بشكل غير قانوني وبين عائلة تقدمت بطلب لجوء وتفعل كل ما في وسعها للبقاء في أمريكا بشكل قانوني.