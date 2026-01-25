قتيل وجريح بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

قتل شخص وأصيب آخر، اليوم الأحد، إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في أحدث خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "غارة العدو على المنطقة الواقعة بين بلدتي خربة سلم وكفردونين بقضاء بنت جبيل (محافظة النبطية)، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح".

من جانبه، ادعى الاحتلال أنه هاجم أفرادا من حزب الله داخل موقع لإنتاج وسائل قتالية في منطقة بير السناسل بجنوب لبنان، على حد زعمه.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، "هاجمنا قبل وقت قصير مبنى عمل من داخله عناصر من حزب الله في منطقة بير السناسل بجنوب لبنان".

وزعم الاحتلال أنه رصد خلال الفترة الأخيرة أنشطة لأفراد من حزب الله داخل المبنى، مدعيا أن المبنى "كان يعد موقعًا لإنتاج وسائل قتالية لصالح حزب الله".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية في بلدة خربة سلم.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ويوميا تخرق تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع.

كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.