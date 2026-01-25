قبيلة شمر تؤكد التزامها بوحدة سوريا

شدَّد الشيخ مانع حميدي الجربا، شيخ مشايخ قبيلة شمر في سوريا، على ضرورة بسط الحكومة سيطرتها على جميع الأراضي السورية، محذرا في الوقت ذاته من تأهب لاقتتال عسكري كبير في منطقة الجزيرة السورية.

وأكد الجربا خلال مداخلة للجزيرة أن قبيلته تقف مع وحدة سوريا وسيادتها بشكل طبيعي، مع تأكيد أهمية الوصول إلى نتائج دبلوماسية وسياسية عبر الحل التفاوضي.

وحذر شيخ مشايخ قبيلة شمر من خطورة الوضع الراهن في الجزيرة السورية، إذ يجري حاليا تأهب لمواجهة عسكرية كبيرة ضمن المنطقة. ودعا إلى حلول تفاوضية تريح المنطقة من أي اشتباكات عسكرية، وتحقن الدم السوري.

وفي السياق ذاته، شدَّد الجربا على متانة العلاقات العربية الكردية في منطقة الجزيرة السورية، مؤكدا أهمية العيش المشترك ومنع الانزلاق إلى الصراعات العرقية أو الطائفية. وأوضح أن القبائل العربية كلها تربطها علاقات أساسية ووثيقة مع المكوّن الكردي الموجود في المنطقة.

كما أشار شيخ قبيلة شمر إلى أن الجزيرة السورية تمثل المركز الأساسي للعيش الحقيقي والمشترك بين المكونات المختلفة، إذ لم يكن هناك شعور بالفوارق العرقية بين الكردي والعربي وغيرهما من المكونات.

وأعرب الجربا عن امتنانه لعبور المنطقة الفترة الماضية بسلام، متمنيا أن تكون البوادر الجديدة الحالية فرصة لحلول سلمية تمنع تحوُّل الأمور إلى صراعات عرقية أو طائفية.

المشاركة ضد قسد

وتُعَد قبيلة شمر إحدى أهم وأبرز القبائل العربية التي تقطن منطقة الجزيرة السورية، وتحديدا في محافظة دير الزور وما حولها.

وتنحدر قبيلة شمر من أصول عربية عريقة في شبه الجزيرة العربية، ويمتد تاريخ وجودها واستقرارها في مناطق على ضفاف نهر الفرات إلى عصور قديمة، مما منحها حضورا ديموغرافيا وسياسيا قويا في النسيج الاجتماعي للشرق السوري.

وبرز دور قبيلة شمر بشكل واضح في الأحداث العسكرية الأخيرة في شرق سوريا، إذ شاركت ضِمن التجمع العشائري العربي الموحد الذي انتفض ضد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأسهم هذا الدور الجماعي، إلى جانب دور عشائر كبرى أخرى مثل العقيدات والبقارة، في العامل الحاسم الذي أدى إلى إخضاع "قسد" خلال ساعات، انسجاما مع خطاب الحكومة السورية الداعي إلى تنفيذ الاتفاقات المُوقعة.