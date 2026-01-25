غضب إسرائيلي من تحركات ويتكوف تجاه إيران

أعرب مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد عن غضبهم من مساعي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الدبلوماسية تجاه إيران، مؤكدين الاستعداد لاحتمال شن واشنطن هجوما على طهران، لكنهم شددوا أيضا على أنهم لا يعرفون إلى أين تتجه الأمور.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن ويتكوف نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسالة عبر تطبيق واتساب من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وتعهدا مكتوبا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بهدف إقناعه بتأجيل الهجوم على إيران.

وقال المسؤول إن ويتكوف يواصل الدفع باتجاه مسار دبلوماسي لحل الملف الإيراني، رغم وصول معلومات استخباراتية وشهادات من إيرانيين إلى إسرائيل وأجهزة استخبارات في دول أخرى، تتضمن حصيلة قتلى قمع الاحتجاجات، وعمليات إعدام رميا بالرصاص أو شنقا غالبا دون محاكمة، وفق قوله.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قوله إن موعد الهجوم الأمريكي على إيران لم يتحدد، مشيرا إلى أن "الأمر يتوقف على قرار ترمب".

كما نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) ورئيس الأركان الإسرائيلي، ناقشا التنسيق الدفاعي بين البلدين في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران قد يؤدي إلى إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

من جهتها، نقلت القناة االـ12 الإسرائيلية عن قائد قيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل تأكيده أن تل أبيب لا تعرف إلى أين تتجه الأمور بشأن إيران، قائلا "نحن نرى حشد القوات الأمريكية في الخليج ونستعد لاحتمال أن تقرر واشنطن شن هجوم".

وكانت إيران حذرت إيران من أن أي تحرك عدائي ضدها سيقابل برد واسع يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط ومخاوف من مواجهة مفتوحة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و3 مدمرات تابعة لها وصلت إلى المحيط الهندي قادمة من بحر جنوب الصين، وهي في طريقها إلى بحر العرب.

وأضاف المسؤول أن حاملة الطائرات ستنضم إلى مدمرات متمركزة في الخليج.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.