عاصفة ثلجية تلغي 10 آلاف رحلة جوية بأمريكا

قررت السلطات الأمريكية السبت إلغاء نحو 10 آلاف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية بدأت تؤثر على مناطق واسعة في الولايات المتحدة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، من المنتظر أن تشهد المناطق الممتدة من ولاية تكساس وحتى شمال شرقي البلاد تساقطا كثيفا للثلوج وبردا قارسا.

وذكر مراسل الأناضول أن بيانات موقع فلايت أوير -المعني بمتابعة حركة الطيران- تظهر إلغاء أكثر من 9600 رحلة مقررة اليوم وغدا بسبب العاصفة الثلجية.

وكشف موقع "باور آوتيجز" -المتخصص في متابعة انقطاعات الكهرباء- أن أكثر من 95 ألف شخص -معظمهم في ولايتي تكساس وفيرجينيا- يواجهون انقطاعا في التيار، محذرا من احتمال ارتفاع العدد.

وحثت السلطات الأمريكية المواطنين -في أكثر من 10 ولايات ستتأثر بتساقط الثلوج والبرد القارس- على البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقالت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ -في بيان- إن الحكومة الفيدرالية وضعت نحو 30 فريق بحث وإنقاذ في حالة تأهب.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قد أعلنت أن أكثر من نصف البلاد سيدخل -اعتبارا من نهاية الأسبوع- تحت تأثير تساقط كثيف للثلوج مصحوب بـموجة برد تاريخية.