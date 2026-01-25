عاصفة أمريكا الثلجية.. طوارئ بالولايات وإلغاء رحلات وانقطاعات للكهرباء

تجتاح الولايات المتحدة عاصفة شتوية قوية أدت إلى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية وتهديد عشرات الملايين من الأمريكيين بانقطاع الكهرباء وفوضى في وسائل النقل وببرد قارس، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ في 10 ولايات.

وبعدما ضربت العاصفة القطبية مناطق في جنوب غرب ووسط البلاد، بدأت تجتاح ولايات الساحل الشرقي الأوسط والشمال الشرقي ذات الكثافة السكانية العالية، مصحوبة بثلوج وأمطار متجمدة، مع استقرار كتلة هوائية شديدة البرودة في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية "ستستمر آثار الثلوج والأمطار المتجمدة حتى الأسبوع المقبل مع موجات من التجمد المتكرر، مما يجعل الأسطح جليدية وخطيرة أمام القيادة والمشي عليها في المستقبل المنظور".

وأفرغ المتسوقون رفوف المتاجر الكبرى بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقطا كثيفا للثلوج في بعض المناطق، واحتمال تشكل تراكمات جليدية "كارثية" نتيجة الأمطار المتجمدة.

240 مليون متضرر

وحذر وزير النقل شون دافي من أن ما يصل إلى 240 مليون أمريكي قد يتأثرون بالعاصفة. وأعلنت 20 ولاية على الأقل، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، حالة طوارئ.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان السكان إلى أخذ العاصفة "على محمل الجد"، متوقعة تساقطا كثيفا للثلوج على امتداد "منطقة شاسعة" من كولورادو إلى ولاية مين.

والعاصفة الحالية ناجمة عن دوامة قطبية، وهي كتلة من الهواء البارد منخفض الضغط تتشكل عادة في القطب الشمالي على شكل حلقة دائرية صغيرة، لكنها تصبح أحيانا بيضوية الشكل، مما يدفع الهواء البارد نحو أنحاء واسعة من أمريكا الشمالية.

ويشير العلماء إلى أن تزايد وتيرة هذه الاضطرابات في الدوامة القطبية قد يكون مرتبطا بتغير المناخ، على الرغم من أن النقاش لم يُحسم بعد، مع الأخذ في الاعتبار دور التقلبات الطبيعية.

وسأل ترمب، الذي يسخر من تغير المناخ وتراجع عن سياسات الطاقة النظيفة، عن العلاقة بين هذا المنخفض الجوي والتحولات المناخية الأوسع. وكتب "ماذا حدث للاحترار العالمي؟".

إلغاء آلاف الرحلات

في السياق، أفاد موقع "فلايت أوير" لرصد حركة الطيران بإلغاء حوالي 14 ألف رحلة جوية من الولايات المتحدة وإليها السبت، وتأجيل آلاف الرحلات الأخرى.

وكشف موقع "باور آوتدج" -المتخصص في متابعة انقطاعات الكهرباء- أن الكهرباء انقطعت ‌عن حوالي 230 ألف شخص في الولايات ⁠المتحدة، معظمهم في لويزيانا وميسيسيبي وتكساس وتنيسي.

وحضّت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، الأميركيين المتضررين من الأحوال الجوية على "التحلي بالحكمة، والبقاء في منازلهم إن أمكن، والاعتناء بأفراد أسرهم، والاطمئنان على جيرانهم، ومواصلة التعاون مع المسؤولين المحليين".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقته على إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات هي: تينيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وميريلاند وأركنسوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وإنديانا وفرجينيا الغربية.

وقال ترمب -في منشور على منصة تروث سوشيال- إنه وافق على إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات لضمان سلامة المواطنين من تداعيات العاصفة الثلجية التي تجتاح ولايات كثيرة في البلاد، مؤكدا أن السلطات الفدرالية تعمل بشكل وثيق مع وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية في هذه الولايات، ومع حكام الولايات وفرق الطوارئ المحلية.

وأوضح "سنواصل مراقبة الوضع والتواصل مع كل الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين ودافئين".

وحذرت السلطات من موجة برد قارس قد تستمر أسبوعا بعد العاصفة، لا سيما في المناطق السهلية الشمالية والغرب الأوسط العلوي، حيث يتوقع أن تؤدي الرياح إلى خفض درجات الحرارة المحسوسة إلى ما دون 45 درجة مئوية تحت الصفر.