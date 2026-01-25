ويتكوف: اتفقنا مع نتنياهو على الخطوات المقبلة بشأن غزة

قال المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، إن مناقشات المسؤولين الأمريكيين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من خطة السلام بشأن قطاع غزة، كانت بناءة.

وأضاف ويتكوف، في منشور له على موقع "إكس بوست"، أن مسؤولين أمريكيين عقدوا السبت مع نتنياهو اجتماعات.

وأردف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحافظان على علاقة قوية وطويلة الأمد مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة، وفق تعبيره.

وقال إن المناقشات بين الطرفين كانت بناءة وإيجابية، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التعاون في جميع القضايا الحيوية للمنطقة، كما اتفقا على الخطوات المقبلة، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أن الاجتماع ضم أيضا المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وكبير المستشارين أرييه لايتستون ومستشار البيت الأبيض جوش غرونباوم.

فتح معبر رفح

وكان موقع أكسيوس الأمريكي قال إن ويتكوف وكوشنر بحثا خلال الاجتماع مع نتنياهو، والذي انعقد في إسرائيل، فتح معبر رفح وإعادة إعمار قطاع غزة.

بدورها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الاجتماع الذي جمع مسؤولين أمريكيين مع نتنياهو في إسرائيل أمس أتى لحسم قضية فتح معبر رفح، إذ تطالب إسرائيل باستعادة جثة آخر أسير إسرائيلي بالقطاع لفتح المعبر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن ويتكوف ضغط على نتنياهو باتجاه فتح معبر رفح، دون ربط الأمر باستعادة جثة آخر أسير.

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر تأكيدها التوصل إلى اتفاق بخصوص المعبر خلال الاجتماع، دون توضيح تفاصيل الاتفاق.

أتى ذلك بعد تأكيد رئيس لجنة الإدارة الوطنية لقطاع غزة علي شعث، الخميس، أن معبر رفح سيتم فتحه الأسبوع المقبل، دون توضيح الآلية التي سيتم اعتمادها.

تفاصيل أمنية

من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة نشر شركات أمنية أمريكية خاصة عند معبر رفح.

وأشار مصدر مطلع على تفاصيل التنسيق الأمني بين الجانبين إلى أن تل أبيب وواشنطن تناقشان إمكانية نشر حراس أمن بديلين عن القوات الفلسطينية.

وأضاف مصدر دبلوماسي للصحيفة أن هذه الفكرة طرحت سابقا ثم جرى التخلي عنها، دون الكشف عن مآلات النقاشات الجديدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد سيطر على معبر رفح في مايو/أيار 2024، خلال عملية برية شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أُغلق المعبر ودُمّرت مبانيه منذ ذلك الحين.