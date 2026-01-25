أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

عاجل | ويتكوف: وفد أمريكي اجتمع أمس مع نتنياهو وناقش التقدم المستمر وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب

ترامب ومادورو
Published On 25/1/2026
|
آخر تحديث: 17:19 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

